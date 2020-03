NESLUŽBENI REZULTATI IZBORA U HDZ-U: Andrej Plenković i njegov tim uvjerljivo vode. Kovač mu je već čestitao na pobjedi

Za sad se vidi da će Plenković i dalje biti predsjednik HDZ-a, kao i da je Tomislav Medved zamjenik dok se za potpredsjednike još broje glasovi, rekao je Butković

Aktualni predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u nedjelju je uvjerljivo ponovno izabran za predsjednika HDZ-a, a Tomo Medved za njegova zamjenika pokazuju nepotpuni i neslužbeni rezultati. Plenković je osvojio 82 posto glasova, a njegov protukandidat Miro Kovač 18 posto. Tomo Medved, kandidat za zamjenika predsjednika iz Plenkovićeva tima “Odvažno za Hrvatsku”, osvojio je 73 posto glasova, a Ivan Penava iz Kovačeva tima “Opcija za promjene” njih 27 posto.

Za potpredsjednike stranke izabrani su kandidati Plenkovićeva tima – Oleg Butković (19 posto glasova), Ivan Anušić (18 posto glasova) , Branko Bačić (17 posto glasova) te Zdravka Bušić (15 posto glasova).

Davor Ivo Stier osvojio je devet posto glasova, Milijan Brkić osam posto, kao i Tomislav Tolušić. Po tri posto glasova osvojili su nezavisni kandidati Hrvoje Tomasović i Ivan Kujundžić. Obrađeni su rezultati sa 206 od 586 biračkih mjesta.

Miro Kovač je u stožeru svog tima dao izjavu nakon objave neslužbenih rezultata u kojem Plenković premoćno vodi.

“Čestitke svim članovima koji su bili promatrači. Ja sam gospodina Plenkovića nazvao prije nekih pola sata, čestitao na pobjedi. Dobili smo neslužbene rezultate i jasno je da je gospodin Plenković dobio povjerenje članstva. Mi smo nakon dva izborna neupsjeha odlučili sebe ponuditi članstvu. Članstvo je odlučilo, mi prihvaćamo volju članstva. Sada je bitno da u uvjetima širenja epidemije koronavirusa budemo svi zajedno i da se počnemo pripremati sve zajedno za izbore za Hrvatski sabor”, kazao je Kovač, javlja N1.

“Svatko od nas u HDZ-u ima svoju ulogu, pa tako i ja. S ovim izborom nije se promijenio naš stav i naše mišljenje o smjeru u kojem HDZ ide. Nadam se da će i novoizabrano vodstvo shvatiti da jedino ako će okupljati, da će jedino tako pobijediti na parlamentarnim izborima”, kazao je Milijan Brkić.

“Stranka je demokratska. Pod pojmom demokratski znači da nemamo svi ista mišljenja i hvala Bogu da nemamo. Što se tiče odluke stranke, ako stranka donese odluke većinom, takve odluke ćemo poštivati”, ističe Brkić.

“Želim čestitati Andreju Plenkoviću i svim ljudima iz njegovog tima koji su izabrani. Pozdravljamo ovaj čin da su se ljudi mogli izjasniti. Naši su članovi odlučili odabrati kontinuitet i to se mora poštivati. Uvijek sam isticao da nakon ovih izbora moramo staviti glave skupa i mi ćemo to učiniti. Ne trebate dvojiti da će HDZ izaći jači iz ovih unutarstranačkih izbora. Naravno da imamo naša stajališta. Ona su u potpunosti u skladu s načelima HDZ-a. Vjerujem da je HDZ i širi i da ima nešto prostora i za one liberalnije i one konzervativnije. Sada je na izabranom vodstvu HDZ-a da vodi politiku okupljanja”, rekao je Davor Ivo Stier.

“Vjerojatno je da će Opći sabor HDZ-a biti odgođen zbog epidemije koronavirusa”, poručio je Kovač.

Kovač, Brkić i Stier su oboje potvrdili kako neće ići dalje u unutarstranački proces.

Butković: Plenković će i dalje biti predsjednik HDZ-a

Prve neslužbene rezultate je za Dnevnik Nove TV potvrdio i Oleg Butković, član tima Andreja Plenkovića. On je rekao kako prema dosadašnjim informacijama s terena na čelu stranke ostaje na čelu stranke.

“Za sad se vidi da će Plenković i dalje biti predsjednik HDZ-a, kao i da je Tomislav Medved zamjenik dok se za potpredsjednike još broje glasovi”, rekao je Butković.

Dodao je i kako je prema neslužbenim informacijama na izbore u HDZ-u izašlo oko 60.000 članova stranke.