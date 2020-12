NESIGURNA DOSTUPNOST: Svaka četvrta osoba u svijetu možda neće dobiti cjepivo do 2022. godine; Čekaju se podaci županija

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno je 2360 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 21861

U Hrvatskoj je 2897 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 304

Ukupno je preminulo 2778 osoba

U svijetu je potvrđeno 72.655.939 slučajeva zaraze

Oporavilo se 50.874.955, a umrlo 1.619.077

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

U Indiji i Njemačkoj gotovo slične dnevne brojke novih zaraza

7:03 – U Indiji je po službenim podacima objavljenim u srijedu zabilježeno 26.355 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok se istodobno u Njemačkoj broj novozaraženih povećao za 27.728. Podaci indijskog ministarstva zdravstva u srijedu, pokazali su i da je to treći dan zaredom da dnevne infekcije u zemlji ostaju ispod 30 tisuća. Indija je do sada zabilježila gotovo 10 milijuna infekcija, čime je druga u svijetu, nakon SAD-a, ali se, prema podacima Reutersa, prosječni prijavljeni dnevni broj smrtnih slučajeva od covida-a-19 smanjuje posljednih deset dana. U srijedu je ministarstvo zdravstva Indije priopćilo i da se broj smrtnih slučajeva povećao za 360, odnosno na ukupno do sada više od 144 tisuće.

S duge strane svijeta, u Njemačkoj podaci Instituta Robert Koch (RKI) za zarazne bolesti u srijedu su pokazali da se broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u toj zemlji povećao za 27.728, na ukupnih više od 1,37 milijuna. Broj umrlih porastao je za 952, na 23.427, podaci su tog Instituta. Po podacima Reutersa u srijedu ujutro, u svjjetu je više od 72,27 milijuna ljudi zaraženo koronavirusom, a više od 1,62 milijuna ih je umrlo.

U Južnoj Koreji potvrđeno najviše slučajeva od početka pandemije

7:02 – U Južnoj Koreji utvrđeno je 1078 novih slučajeva koronavirusa, što je najviše od početka pandemije, izvijestila je u srijedu korejska agencija za kontrolu i prevenciju bolesti (KDCA). Najnoviji broj zaraza uslijedio je tri dana nakon što je prvi puta u Južnoj Koreji u jednom danu zabilježen porast na tisuću zaraženih. Južna Koreja prvu zarazu koronavirusom potvrdila je u siječnju ove godine, a nakon što se uspješno prvotno borila u suzbijanju širena virusa bez zatvaranja, za što je i pohvaljena, sada se bori s novim valom zaraza. Bude li se zaraza nastavila širiti, premijer Južne Koreje najavio je mogućnost daljnjeg postroženja mjera na najvišu razinu u zemlji, što bi značilo da bi se moglo uvesti i zatvaranje.

Svaka četvrta osoba u svijetu možda neće dobiti cjepivo do 2022.

7:01 – Gotovo svaka četvrta osoba možda neće dobiti cjepivo protiv covida-19 barem do 2022. jer su bogate zemlje s manje od 15 posto svjetske populacije rezervirale 51 posto doza najperspektivnijih cjepiva, objavili su u utorak istraživači iz Škole za javno zdravstvo Johns Hopkins Bloomberg u SAD-u. To bi značilo da bi ostatak cjepiva morale ‘dijeliti’ zemlje s niskim i srednjim prihodima, u kojima živi više od 85 posto svjetske populacije, rekli su istraživači, poručujući da učinkovit odgovor na pandemiju zahtijeva da zemlje s visokim dohotkom sudjeluju u pravednoj distribuciji cjepiva širom svijeta. “Nesigurnost oko globalnog pristupa cjepivima protiv covida-19 ne prati se samo tijekom kliničkih ispitivanja, već i zbog neuspjeha vlada i proizvođača cjepiva da budu transparentniji i odgovorniji u vezi s tim aranžmanima”, smatraju ti istraživači.

U istraživanju se navodi i da su od 15. studenog države s visokim dohotkom unaprijed naručile gotovo 7,5 milijardi doza cjepiva od 13 proizvođača, što uključuje Japan, Australiju i Kanadu, koje zajedno imaju više od milijardu doza, ali čine manje od 1 posto trenutnih novih slučajeva koronavirusa. Čak i ako cjepiva vodećih proizvođača dosegnu predviđeni maksimalni proizvodni kapacitet, gotovo 25 posto svjetske populacije možda neće dobiti cjepiva još godinu dana ili više, pri čemu istraživači John Hopkinsa drže i da bi Covax, kao ustanova Svjetske zdravstvene organizacije-WHO mogla imati ključnu ulogu u osiguravanju poštenijeg pristupa odobrenim cjepivima, iako je osigurala samo 500 milijuna doza ili daleko ispod cilja da isporuči najmanje 2 milijarde doza do kraja 2021.

Globalnim paktom pokrenutim u travnju cilj je udružiti sredstva iz bogatijih zemalja i neprofitnih organizacija kako bi se ubrzao razvoj i proizvodnja cjepiva protiv covida-19 i pravedno distribuirala po svijetu, no do sada je osigurana polovica potrebnih sredstava, a SAD i Rusija, kao ključni ‘igrači’ u razvoju i proizvodnji cjepiva nisu se tome pridružile, navodi se u studiji iz Johns Hopkinsa.

Italija, Francuska, Njemačka i drugi koordinirat će kampanju

7:00 – Italija, Francuska, Njemačka i druge europske zemlje dogovorile su se da će koordinirati početak kampanje cijepljenja protiv novog koronavirusa, priopćilo je talijansko ministarstvo zdravstva. “(Dogovorili smo se da ćemo) koordinirati pokretanje kampanje cijepljenja te da ćemo brzo razmjenjivati informacije među nadležnim nacionalnim tijelima kako bi se osigurala jasna komunikacija”, navodi se u priopćenju. Kako navodi talijansko ministarstvo, izjavu su potpisali ministri zdravstva Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Španjolske i Švicarske nakon videokonferencije. Izjava uključuje predanost borbi protiv dezinformacija o cjepivima, jamčenje “jasnog i transparentnog komuniciranja” prema javnosti” i zajedničke smjernice za cijepljenje prekograničnih radnika.