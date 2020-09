NERVOZNI SU, ŽESTOKO SE NAPADAJU, ALI TKO JE U PRAVU? Pravnici secirali svađu oko afere koja je otvorila Pandorinu kutiju

Prof.dr. Mate Palić s katedre ustavnih i političkih znanosti osječkog pravnog fakulteta kaže kako je Zakon o kaznenom postupku je jasan

Napetost na relaciji Milanović-Plenković se ne smiruje, a sve zahvaljujući aferi Janaf. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi kako ga ne zanima što, kada je riječ o istragama, rade USKOK i policija, Zoran Milanović ima sasvim drugačije mišljenje.

MILANOVIĆ O JANAFU: ‘Imate kamion kokaina, netko je morao reći premijeru – ej druže, imamo problem. Inače, odustanimo od države…’

“Ovo je ozbiljan skandal, a premijera je netko doveo u nezgodnu situaciju jer ga, sad mi je jasno, nisu obavijestili o tome, jer da jesu, nema šanse da bi Kovačevića imenovao na novi mandat. On mora znati neke stvari, u suprotnom u ovoj zemlji nema odgovorne osobe”, rekao je Milanović. “O tome odlučuje državni odvjetnik, a premijer to mora znati. Neka se premijer ne pravi naivan. To mu nije mogla reći SOA. Ima tko mu je to morao reći. A naročito do veljače kada su imenovali Dragana Kovačevića”, kazao je Milanović.

Baš zbog toga mnogi se pitaju tko zapravo treba biti obavješten o istragama koje se provode nad visokopozicioniranim dužnosnicima. Pravni stručnjaci su za Večernji list probali odgovoriti na to pitanje.

Zakon je jasan

Prof.dr. Mate Palić s katedre ustavnih i političkih znanosti osječkog pravnog fakulteta kaže kako je Zakon o kaznenom postupku je jasan.

“Istraga nije javna i najviše rangirana osoba koja za nju može znati je ravnatelj policije. Za istrage ne treba znati čak ni ministar policije. Takvo je rješenje primijenjeno u zakonu kako bi se smanjio broj ljudi koji znaju detalje o istragama čime se smanjuje i rizik od curenja informacija”, rekao je Palić. Objasnio je kako su službene osobe dužne čuvati kao tajnu sve što su radile, čak i od ministra i premijera.

S druge strane, pravni stručnjak Veljko Miljević, koji je u slučaj Janaf involviran i kao odvjetnik prvooptuženog Kreše Peteka, više je naklonjen Milanovićevoj tvrdnji.

“Istina, predsjednik se na trenutke neprecizno izjašnjava ali je sasvim sigurno da u predmetima od važnosti za Republiku Hrvatsku, ravnatelj policije izvještava ministra, a ministar izvještava svoga šefa, premijera. To je savršeno jasno i tu uopće nema dileme”, tvrdi Miljević.

Što kaže DORH?

Vezano uz slučaj na kraju se oglasio i DORH.

Kazali su kako u svakom demokratskom društvu postoji i mora postojati pravo na kritiku ali da neke kritike pa čak i omalovažavanje i optužbe na račun DORH-a i USKOK-a kojima svjedočimo zadnjih dana prelaze razinu prihvatljivu za jedno demokratsko društvo koje poštuje vladavinu prava i trodiobu vlasti. Dinamika i način postupanja u provođenju izvida u svakom konkretnom slučaju ovisi o do tada prikupljenim dokazima, postupovnim odredbama zakona, o postojanju svih obilježja pojedinih kaznenih djela koja se okrivljenicima stavljaju na teret, a koja su propisana Kaznenim zakonom. Do pravomoćne osuđujuće presude kojom se nikome ne povrjeđuje ni jedno pravo ne dolazi se spekulacijama i kalkulacijama kakvima svjedočimo u posljednjih par dana, poručili su iz DORH-a.