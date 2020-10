‘NEREDA ĆE BITI SVE VIŠE’; Kalinić objasnio razloge za to i dodao: ‘Ranjeni policajac je više funkcionirao kao glineni golub, nego kao zaštita’

‘Što je veća kriza, recesija, izluđenost pandemijom, sve će više ljudi pokušavati uraditi ono što smatraju da treba. Nereda će biti sve više, oni su sada kulminirali. Ilegalnog oružja ima tone i tone…’, kaže zagrebački pročelnik za upravljanje u kriznim situacijama

Pročelnik zagrebačkog ureda za upravljanje u kriznim situacijama Pavle Kalinić smatra da nakon napada na Markovu trgu stvari nisu izmakle kontroli. Gostujući na televiziji N1, prokomentirao je i govor mržnje u javnom prostoru.

“Ovdje govor mržnje traje preko 30 godina, to se potenciralo dok je odgovaralo, ali kada se proces okrenuo ka onima koji su prije trideset godina potencirali govor mržnje – našli su se iznenađeni”, kazao je.

Napadač na Vladu može se uvući i među novinare

Zaštitu na Markovu trgu Kalinić smatra neodgovarajućom, čak i nakon što su ondje postavljene zaštitne ograde. Osvrnuo se i na rasprave je li napad na Markovu trgu bio teroristički čin.

“U Hrvatskoj imamo stručnjake koji to nisu. Oni kažu da se ovdje ne radi o terorizmu jer nije uzeta izjava od napadača. Zna se koji je politički cilj, naravno da ima elemente terorizma. Ovo je AK 74, manje oružje, moglo se sakriti. No on je na Markov trg došao taksijem – gdje je taj taksist? On je došao bez jakne – gdje mu je jakna”, zapitao se Kalinić.

Kazao je i da za napad na premijera napadač ne treba ući u zgradu Vlade.

“Inače su novinari ispred i mogao se među njih uvući. Ako netko želi zaštitu, zna se kako se ona treba napraviti”, rekao je.

‘Nereda će biti sve više, sada su kulminirali’

Kalinić je na N1 procijenio da će napetih situacija biti i dalje.

“Što je veća kriza, recesija, izluđenost pandemijom, sve će više ljudi pokušavati uraditi ono što smatraju da treba. Nereda će biti sve više, oni su sada kulminirali. Ilegalnog oružja ima tone i tone, ljudi imaju skrivene topove po dvorištima, to je trebalo rješavati od 1995. naovamo. Rađene su mjerice, ali tome se treba ozbiljnije pristupiti”, rekao je Kalinić na N1.

Za ranjenog policajca kazao je da nije imao zaštitnu opremu.

“On nije imao ni pancirku ni pušku, više je funkcionirao kao glineni golub, nego kao zaštita”, smatra Kalinić.

Na koncu se osvrnuo i na okupljanja mladih kod HNK rekavši da je za red i mir u Zagrebu zadužena zagrebačka policija, a za red i mir u cijeloj državi – MUP.

