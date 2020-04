NERADNA NEDJELJA JE SKUPI PREDIZBORNI TRIK HDZ-A? Odvjetnik upozorava: ‘Hrvatska se izlaže tužbama, a evo tko bi mogao platiti cijenu’

Dok SDP optužuje HDZ da se zloupotrebljava Stožer kako bi se dodvorio radikalnoj desnici, odvjetnik upozarava na moguće posljedice odluka

Nedjeljom i blagdanima neće biti dopušten rad trgovinama, osim kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na benzinskim postajama , objavio je objašnjavajući popuštanje mjera ministar unutarnjih posliva Davor Božinović.

Obzirom na to da HDZ još od kraja prošle godine najavljuje zabranu rada nedjeljom, kojeg traži Kaptol, njemu bliske udruge i desniji političari, u javnosti se brzo pojavila pitanje nije li ovo zapravo guranje zabrane na mala vrata, osobito zato što je bilo jasno da ovaj zakon neće proći u Saboru.

U SJENI EPIDEMIJE ZABRANILI RAD NEDJELJOM: Kontroverzni zakon ne bi prošao u Saboru, ali HDZ je našao zaobilazni put

Samo htjeli smanjiti mobilnost?

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak pojasnio je da su se na ovu odluku odlučili budući da su produžili radno vrijeme svih trgovina do 21 sat, a kako bi ipak smanjili mobilnost ljudi dok traje pandemija,

“Kada smo razgovarali o produženju radnog vremena, bila je intencija da ljudi mogu nakon radnog vremena otići u kupnju do 21 sat, ali smo istodobno htjeli malo smanjiti mobilnost da se ljudi ne kreću previše, jer je mobilnost jedan od glavnih načina širenja virusa” pojašnjava Capak.

‘Kako se to virus drugačije širi nedjeljom?’

“Pitanje je širi li se virus drugačije nedjeljom nego ostalim danima, je li opasniji, ili iza odluke Stožera postoje drugi razlozi koji nisu epidemiološke podloge”, ističe SDP koji je HDZ prozvao da koristi mjere za podizanje rejtinga HDZ-a i “dodvoravanje radikalno desnom i konzervativnom biračkom tijelu”.

SDP OPTUŽIO HDZ DA SE DODVORAVA RADIKALNOJ DESNICI: ‘Pitanje je širi li se virus drugačije nedjeljom nego ostalim danima, je li opasniji?’

S druge strane, Most ne vidi problem u zabrani rada nedjeljom, štoviše tvrdi da bi i nakon epidemije trgovine trebale ostati zatvorene nedjeljom.

Sabor mora potvrditi odluke Stožera

No bez obzira na to koji je stvarni motiv HDZ-a da zabrani rad nedjeljom, kao druge mjere koje su upale u oči poput toga da se dopusti održavanje misa prije nego što se dopusti otvaranje knjižnica ili javno okupljanje, odvjetnik Martin Sherri za RTL ističe veliki problem koji bi to moglo stvoriti Hrvatskoj.

Upozorava da je sve odluke Stožera nužno donositi i potvrđivati u Saboru, jer se na ovaj način država izlaže upravo tužbama.

“Dojma sam da se zanemaruje ustav i načela vladavina prava i da bi cijenu mogli platiti građani. Kroz postupke naknade štete poduzetnici trpe jer odluke narušavaju ionako krhku ekonomiju.”, pojašnjava odvjetnik Sherri.

Obratit će se Ustavnom sudu

A problemi su za HDZ već počeli jer oporba, koja je do sada podržavala Vladine mjere, najavila je da će se obratiti Ustavnom sudu jer je, smatraju, stožer prevršio svaku mjeru.

“Jasno je da su posljednje mjere i vlade i Stožera usmjerene na uspjeh na predstojećim izborima. Stoga ćemo i mi u SDP-u promijenitit ploču”, najavljuje Grbin.