NEPRIMJERENI BORASOV ISPAD; Tražio da studentica generacije skine masku: ‘Naša kadetkinja nije samo pametna nego i lijepa’

Jučerašnja obljetnica vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” na kojoj su promovirani polaznici diplomskih i preddiplomskih sveučilišnih vojnih studija obilježena je neprimjerenim ispadom Damira Borasa, rektora zagrebačkog Sveučilišta. Osim što je bio neprimjeren, Borasov ispad odiše seksizmom.

U jednom trenutku rektor Boras zatražio od najbolje kadetkinje svoje generacije, Anđele Matković, da skine masku samo da bi zaključio da je studentica baš lijepa. “Evo, slikajte ovu našu lijepu kadetkinju, ne samo pametnu nego i lijepu, jel’ tako?”, rekao je Boras.

Boras ne misli da je rekao nešto neprimjereno

Ispad rektora Sveučilišta u Zagrebu nije promakao novinarima koji su ga kasnije pitali što je htio reći. On se pokušao opravdati.

“Nije to nikakva diskriminacija, dakle, ja smatram sve žene lijepima, ako su pametne onda su sigurno milijun posto lijepe. To vam je načelo starog, načelo grčko još iz doba grčke filozofije pred tri tisuće godina, iz doba Aleksandra Velikog i kasnije. Kalokagatija je jedno načelo – koje se nalazi u dobrim ljudima, a dobri ljudi su i lijepi ljudi. Ona je i u ženskom smislu lijepa, ako smijem to reći, ali to nije bitno, bitno je da je njena duša lijepa”, prenosi Dnevnik.hr izjavu Damira Borasa koji ne smatra da je rekao nešto neprimjereno.

Na kraju je zaključio “da se ne treba bojati tih riječi” i da “su to stereotipi”.