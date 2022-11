Granice izbornih jedinica su loše i nepravedno skrojene. Glas Slavonca vrijedi više nego glas Dalmatinca, u istoj su jedinici stanovnici Žumberka i Novog Vinodolskog. Stručnjaci misle da nešto treba promijeniti, ali HDZ i dalje šuti.

U izbornom sustavu po kakvom glasamo je deset jedinica, u svakoj 14 zastupnika. To je nepravedno, jer Slavonaca ima puno puno manje.

Gong je predložio šest, pa onda i SDP nešto slično, Zagreb bi bio jedna jedinica s 28 zastupnika, sjever Hrvatske druga s 21 zastupnikom, Slavonija 24, središnja Hrvatska 20, od Istre do Like 18, Dalmacija i jug 29.

Sve se vrti u krug

''Meni se čini da je rješenje u kojem granice izbornih jedinica ostaju ovakve kakve jesu, najgore rješenje'', komentirao je Nenad Zakošek s Fakulteta političkih znanosti za Danas.hr.

''Dakle ove slavonske izborne jedinice bi sigurno izgubile po jedan mandat, to bi išlo devetoj izbornoj jedinici ili desetoj, to sad treba vidjeti'', izjavio je Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti.

U prijevodu Dalmatincima i jugu – više zastupnika. Na današnjem okruglom stolu o izbornim jedincima HDZ nije sudjelovao. Ustavni sud već godinama upozorava Sabor da mora nešto promijeniti, saborska vladajuća većina se pravi kao da ne čuje - znaju jako dobro da su došli na vlast preko takvog izbornog sustava.

'Vlada ne bi mogla biti formirana s tih 76 zastupnika'

''Vlada koja je formirana ne bi mogla biti formirana s tih 76 zastupnika, to je dokazano matematički'', kazao je Robert Podolnjak iz Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Prošli tjedan pojavila se nova ideja. Hrvatska ostaje na deset izbornih jedinica, svaka ima 14 zastupnika, ali slavonske jedinice se šire na zapad, Zagreb se dijeli na tri, a ne na četiri jedinice, a nastaje i jedna velika od Moslavine do Zadra. Demograf Nenad Pokos predlaže svoju podjelu. No ni to ne rješava problem jer bi u istim jedinicama bili Novska i otok Krk, Čakovec i Zaprešić.

''Moj sistem ne može biti gerrymandering, jer Hrvatska ima takav oblik teritorija da moramo slijediti neku prostornu logiku'', kazao je demograf Nenad Pokos. ''Iz politike me nitko nije zvao'', dodaje Pokos.

Večernji danas piše kako u vladajućoj stranci čekaju mig Andreja Plenkovića da krenu raspravljati o izbornim jedinicama, ali premijer nikako da namigne.