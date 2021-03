NEPRAVEDNA RASPODJELA CJEPIVA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI? Načelnik stožera odbacuje sumnje u to

U nedjelju je Boris Piližota, osječki dogradonačelnik i načelnik osječkog Stožera izrazio sumnju u nepravednu raspodjelu cjepiva po županijama, a danas su mu Hampovčan i Dijanić pojasnili kako je količina cjepiva koja dolazi u pojedinu županiju definirana prema postotku stanovništva u odnosu na RH

Načelnik Stožera Civilne zaštite Osječko-baranjske županije Ivan Hampovčan odbacio je u ponedjeljak sumnje u moguće nepravde pri raspodjeli cjepiva.

Osječki dogradonačelnik i načelnik osječkog Stožera CZ Boris Piližota (SDP) u nedjelju je izrazio sumnju u nepravednu raspodjelu cjepiva po županijama, a uz Hampovčana, na to mu je danas odgovorio i voditelj epidemiološke službe županijskog Zavoda za javno zdravstvo Tomislav Dijanić pojasnivši kako je količina cjepiva koja dolazi u pojedinu županiju definirana prema postotku stanovništva u odnosu na RH.

Prema podatcima iz 2019. u Osječko-baranjskoj županiji živi 6,7 posto stanovništva Hrvatske i od svih količina cjepiva, koja dolaze u Hrvatsku, mi dobijemo 6,7 posto, rekao je Dijanić na konferenciji za novinare Županijskog stožera Civilne zaštite.

Istaknuo je kako je od početka cijepljenja, 27. prosinca, prošle godine do danas u Županiju stiglo 32.746 doza svih cjepiva, koja su registrirana u Hrvatskoj, a ovoga tjedna trebalo bi doći 4.070 doza, od čega najviše 2.300 doza “Moderne” te 1.170 doza “Pfizera”.

Početak masovnog cijepljenja u Osijeku

Načelnik Hampovčan također je, odgovarajući na upite o početku masovnog cijepljenja, rekao kako će se ovog tjedna formirati tri punkta u Osijeku, gdje će se provesti organizirano cijepljenje. Napomenuo je kako će organizirano cijepljenje vjerojatno početi u četvrtak, s obzirom na to da cjepivo u županije dolazi srijedom.

Slijedeći tjedan ćemo to pokušati napraviti u ostalim gradovima, u kojima imamo domove zdravlja, jer nam je to logistički najzgodnije. Masovno cijepljenje bit će organizirano kada se steknu svi uvjeti, a za to je već određeno 26 punktova kao i 7 mobilnih timova za cijepljenje, pojasnio je Hampovčan.

Na upit novinara kakva je komunikacija Županijskog i Gradskog stožera Civilne zaštite, ako ih načelnik Gradskog stožera javno proziva, odgovorio je da to nije shvatio kao napad na Stožer, već da je to više bilo usmjereno prema Zavodu za javno zdravstvo, ali misli da to nije korektno. “Dogradonačelnik Piližota je smatrao potrebnim da se obrati na takav način, ali mislim da to nije u redu”, ocijenio je.

23 novozaraženih

Od posljedica zaraze koronavirusom u protekla 24 sata umrle su dvije osobe, s područja Osječko-baranjske županije, u dobi od 80 i 89 godina, a potvrđena su 23 nova slučaja zaraze od 186 analiziranih uzoraka. Najviše novopozitivnih osoba, njih devet ima prebivalište na području Osijeka, po dvije su iz Kneževih Vinograda, Našica i Donjeg Miholjca, dok je u ostalim mjestima potvrđen po jedan slučaj zaraze, rekao je u ponedjeljak načelnik Županijskog stožera Civilne zaštite Ivan Hampovčan na konferenciji za novinare.

Na bolničkom liječenju je 69 osoba oboljelih od koronavirusa, i to 55 u osječkom KBC-u, od kojih je 12 na respiratoru, a u Općoj županijskoj bolnici u Našicama zbrinuto je 14 pacijenata.

U samoizolaciji je trenutno 1.610 osoba, a tijekom vikenda policijski službenici obavili su 19 provjera osoba u samoizolaciji, i u dva navrata su utvrđene nepravilnosti, u Našicama i na Graničnom prijelazu Erdut. Obavljeno je 116 nadzora ugostiteljskih objekata, i nisu utvrđene nepravilnosti, dodao je Hampovčan.

