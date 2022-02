Jedan od najkarizmatičnijih hrvatskih političara, Ivica Račan, napustio je ovaj svijet 2007. godine nakon moždanog udara, a na današnji smo se dan odlučili prisjetiti pomalo nepoznatih činjenica iz njegova života.

Račan je, spletom okolnosti, rođen u Ebersbachu. Njegov je otac Ivan, inače porijeklom iz Osijeka, upoznao njegovu majku Mariju u radnom logoru. Ivana su uskoro odveli u koncentracijski logor, a iz tog je pakla Mariju spasila jedna Njemica - i to u visokom stadiju trudnoće.

Naime, Marija je za nju obavljala kućne poslove pa ju je Njemica povela sa sobom u Ebersbach, gdje je rodila Ivicu 24. veljače 1944. godine. Nedugo nakon njegova rođenja, Njemica ju je posala sestri u Dresden, a kako se Ivan u međuvremenu uspio spasiti iz logora, pobjegao je u Bratislavu. Kada se konačno uspio povezati ponovno sa svojom ženom i sinom, odmah su se odlučili vratiti u Hrvatsku. Mali je Ivica tako svoje djetinjstvo proveo na farmi u Slavonskom Brodu.

Njihova je farma ubrzo pretvorena u odlagalište otpada. Njegov se otac bunio i pisao razne tužbe, no nažalost nije uspio ništa promijeniti i na kraju je 1966. godine umro od moždanog udara.

Želio je biti poznati glumac

Nakon završene osnovne i srednje škole pokušao je upisati Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu jer je sanjao o glumačkoj karijeri. Nažalost, nije prošao prijemne ispite i onda se odlučio za Pravni fakultet. I prije diplome se uspio zaposliti u Institutu kao znanstvenik za društvena istraživanja, a diplomirao je 1970.

No, to je bila samo jedna u nizu uspješnih pozicija koje je u to vrijeme obnašao. Jedno je vrijeme bio i ravnatelj škole u Kumrovcu, a zatim i urednik časopisa "Kumrovečki zapisi".

Nesreća nakon koje je bio sretan što je uopće živ

Godine 1978. doživio je prometnu nesreću u kojoj je gotovo poginuo. Naime, na dionici autoceste Zagreb-Beograd u teškoj je nesreći poginulo više od deset ljudi. Vozač u automobilu njemačkih registracija zaspao je za volanom i sudario se s kamionom. Iza kamiona išao je automobil u kojem je bio Račan. Udario je u prikolicu kamiona. Dvojica njegovih suputnika, savezni ministar unutarnjih poslova Milan Mišković i Franjo Sertić, general pukovnik JNA i šef KOSA-a, poginuli su. Nakon te nesreće imao je potpunu amneziju te je morao ponovno učiti govoriti i hodati, no bio je sretan što je uopće živ.

Volio je tenis, slikanje, crna vina, ali i maricu

Ivica Račan bio je jedan od onih ljudi koji su svoj privatni život krili kao zmija noge. U intervjuu za Epicentar je Mirjani Hrgi otkrio zašto je to tako.

"Možda sam malo previše ozbiljan kad javno djelujem. Ja ne volim od sebe praviti showmana. To ostavljam za moje privatne sfere. To je moje poštivanje ljudi s kojima komuniciram i pokušavam govoriti o tome što napraviti danas ili sutra u Hrvatskoj. Ne bih htio da ono što imam o tome reći, nadoknađujem showmanstvom, taj stil prepuštam drugima", rekao je tada Hrgi.

U istom je intervjuu otkrio i kako se vodio rečenicom: "Ako nećete raditi neke stvari u mladosti, pobenavit ćete u starosti".

Priznao je i kako je za vrijeme školovanja zbog Joycea dobio - 1 na ispitu, što je bila najslabija ocjena u povijesti njegove škole.

Mnogi pamte i njegovo priznanje iz 1998. kada je u Amsterdamu konzumirao marihuanu. Pojedini zastupnici HDZ-a, kako su pisali domaći mediji, su ga zbog toga nazivali glavnim dilerom u zemlji.

Ženio se tri puta

S prvom suprugom Agatom bio je u braku od 1967. do 1984., a u tom je braku dobio sinove Ivana i Zorana. Drugi put se put oženio za knjižničarku Jelenu Nenadić s kojom se razveo nakon četiri godine. Treća sreća donijela mu je profesorica sociologije na sveučilištu u Ohiju, Dijana Pleština, s kojom se oženio 1993. i bio u braku sve do svoje smrti.

Ivica Račan smatra se jednom od važnih osoba u svijetu politike koja je doprinijela da se organiziraju prvi demokratski izbori u Hrvatskoj.