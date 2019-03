NEPOTIZAM U HRVATSKOJ AKADEMSKOJ ZAJEDNICI? ‘Zašto bi netko bio kažnjen jer mu je tata u HAZU?’

‘S tim prijedlogom nemam gotovo ništa, niti sam o njemu glasao, niti sam došao na sjednicu Odbora. Nema šanse da glasam za sina iz razumljivih razloga’, rekao je akademik Feletar

Na današnjoj sjednici predsjedništvo HAZU-a donosi odluku o dobitnicima Akademijinih godišnjih nagrada, a kako se navodi u natječaju “nagrade se dodjeljuju domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u državi, čija su djela doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku”, piše Jutarnji list.

Jedan od devetoro predloženih kandidata za nagradu HAZU je i Petar Feletar, sin akademika Dragutina Feletara, člana Razreda za društvene znanosti Akademije. Upravo je Razred za društvene znanosti Akademije predložio da sin akademika dobije nagradu, a sam akademik je, ujedno, od siječnja i član Odbora za nagradu. Slična situacija događa se i u drugom razredu, onom za medicinske znanosti, gdje je predložena Nives Pećina-Šlaus, kći akademika Marka Pećine.

Odbor za nagrade potvrdio je jučer prijedloge nagrada i uputio ih Predsjedništvu HAZU. Prema važećem Akademijinom Pravilniku, ne postoji zabrana dodjele nagrada članovima obitelji.

“Odbor je samo formalni filter koji potpisuje prijedloge razreda. Ne uplićemo se u ono što razred predloži i tako je bilo odvajkad. Odbor nema nikakav konkretni filter u ruci, mi smo formalno tijelo, a odgovornost je na razredima”, izjavila je akademkinja Koraljka Kos, predsjednica Odbora za nagrade, koja dodaje kako je fer i sasvim u redu što akademik Feletar jučer nije bio na sjednici Odbora pa na izvješću koje su ostali članovi Odbora potpisali stoji “ak. Feletar nije bio prisutan”.

“S tim prijedlogom nemam gotovo ništa, niti sam o njemu glasao, niti sam došao na sjednicu Odbora. Nema šanse da glasam za sina iz razumljivih razloga”, rekao je akademik Feletar.

Akademik Feletar objasnio je za Jutarnji list kako je njegovog sina za nagradu predložio fakultet čiji je zaposlenik, i to bog vrlo kvalitetno napisanog rada, što je Razred prepoznao i predložio ga za nagradu.

Na pitanje nije li, unatoč nesudjelovanju u izboru, riječ o nepotizmu, akademik smatra kako nije.

“Zar djeca akademika ne mogu biti talentirana? Bila bi diskriminacija da im se oduzme mogućnost dolaska do nagrade samo zato što su djeca akademika”, smatra Feletar koji je nastalu situaciju u kojoj mu nije ugodno komentirao riječima: “Ja bih najradije da se to nije dogodilo”.

Prema tvrdnjama nekih akademika, Nives Pećina-Šlaus je toliko kvalitetna kandidatkinja za nagradu u ovom razredu kakvu HAZU možda nije imao desetljeće. Međutim, osim što je ona kći akademika Marka Pećine. ona je ujedno i snaha drugog akademika, Ive Šlausa.

“Kad god je Razred diskutirao o kandidatima za nagrade, a bilo je to dvaput, nisam bio prisutan i nisam glasao. Potpuno mi je jasno kako ovaj slučaj percipira javnost, koja više ne vjeruje da postoje prave vrijednosti, nego samo korupcija i dogovori. No, moje je mišljenje da treba objektivno procjenjivati kandidate. Ako je to nečija kći ili nečiji sin, to mu ne smije biti ni prednost, ni mana. Zašto bi netko bio kažnjen što ima tatu akademika?”, pita akademik Pećina.

Izmjena Pravilnika

Kao predsjednik HAZU, akademik Velimir Neidhardt, najavio je izmjene Pravilnike koje će onemogućiti nagrađivanje djece, kao i ostale rodbine akademika.

Na upit je li u konkretnim slučajevima riječ o nepotizmu, odgovoara: “To je na neki način moguće prema Pravilniku koji je postojao dosad. Zbog toga smo za današnju sjednicu Predsjedništva Akademije već pripremili izmjenu Pravilnika na sličan način kao što u arhitekturi to imamo odavno, a to je da bliski srodnici ili poslovni suradnici ne mogu sudjelovati u arhitektonskom natječaju u kojemu je žirator njihov srodnik ili suradnik. Vjerujem da će tako biti u HAZU u budućnosti, odnosno da će se izbjeći srodstvo prilikom dodjele nagrada”.

Kako navodi Jutarnji list, potrebno će biti nekoliko mjeseci tijelima Akademije za donošenje ovog Pravilnika čije se izmjene neće moći primjenjivati retroaktivno. Nagrade, plakete i povelje će biti uručene dobitnicima 29. travnja, na Dan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.