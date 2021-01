NEPOKOLEBLJIVI MLADIĆ IZ PETRINJE: ‘Možda više nemamo kuću, ali zato nikad nije bilo više ljubavi u ovom mjestu…’

Mladić iz Petrinje u razornom potresu prije više od dva tjedna ostao je bez krova nad glavom, a svojom objavom na Instagram profilu dirnuo je mnoge – ‘Nije lako biti strpljiv nikome a pogotovo ne u ovoj situaciji. No borimo se, nadamo se da će sve doći na svoje’

Osobni trener Dino Hrenar, ujedno i student Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, mladić je iz Petrinje koji je u razornom potresu izgubio dom u kojem je živio s majkom, prenosi RTL. Nažalost, zbog tla koje i dalje podrhtava na petrinjskom području, ne mogu do svoje urušene kuće. No, ono što je oduševilo ovog mladića u ovim teškim vremenima je pomoć koja je stigla iz svih dijelova Hrvatske.

Na svom Instagram profilu je dva tjedna nakon potresa objavio fotografiju uz opis koji je dirnuo mnoge.

Objavu prenosimo u cijelosti:

“Pozdrav ljudi moji, evo da vam se obratim nakon nekog vremena i da nešto kažem. Prošlo je oko 2 tjedna od razornog potresa koji je zadesio moj gradić i okolicu, hrpa ljudi je ostalo bez svojih domova, pa tako i moja obitelj.

Prvo, želim se zahvaliti još jednom svim mojim kolegama, prijateljima, neprijateljima, poznanicima i svim dragim ljudima koji su na bilo koji način pomogli mojoj obitelji, zahvalan sam vam svima od sveg srca, kad sam vidio koliko se ljudi javilo prepravile su me bile emocije znajući koliko ima divnih ljudi, ali i nažalost loših. Žalosno je što se mora desit nešto loše da bi shvatio ko je kakav čovjek, no neću se zadržavati na lošem. I dalje spavamo u kamp kućici i dalje ne znamo ništa, grad, država nam ne govori ništa, pokušavaš na sve načine barem doći do informacije je li mogu stručne osobe barem probat ući i nešto spasiti, odgovor je “budite strpljivi”.

Nije lako biti strpljiv nikome a pogotovo ne u ovoj situaciji. No borimo se, nadamo se da će sve doći na svoje. Ja vjerujem da hoće pogotovo zbog ovoliko dobrih ljudi. Ne mogu vam opisati tugu koju čovjek proživi u takvim trenutcima, kad se boriš za nešto i onda sve izgubiš u tih pišljivih 20-30 sekundi. To je nešto što nikome ne bi poželio, toliki osjećaj jada i bespomoćnosti, toliko muke i toliko psihičkog pada u glavi.

No ljudi smo, moramo se boriti. Život nekome da, nekome uzme, ali uvijek piše najljepše priče za svakoga i potičem se time. Možda je tako trebalo biti, možda je ta loša sreća kroz život za nekoga propisana da se nauči boriti i postati bolji čovjek i bolja osoba. Sami odlučujemo hoćemo li se boriti ili hoćemo li odustati. Nikad kod mene nije bilo odustajanja pa neće biti ni sad. Živi jesmo, skupa smo to je ono što je važno to je ono što nas jača i drži nas jakima.

Možda nemamo kuću ali zato nikad nije bilo više ljubavi u ovom mjestu. Borimo se! Život ide dalje, jednom mora krenuti na bolje. Ljudi se uz ovu borbu moraju boriti i s poslom raditi kako bi i dalje mogli prehraniti svoju obitelj, tako i ja koliko kod da je teško radit se mora.

Hvala vam svima s puno ljubavi”, napisao je Dino.

Budući da je Dino student Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, Studentski zbor tog fakulteta pokrenuo je akciju prikupljanja sredstava za kolegu koji je izgubio krov nad glavom.

NAKON ŠTO JE VLADA OBJAVILA POPIS, VEĆ SE OGLASILE DVIJE TVRTKE S NJEGA: ‘Nismo sudjelovali u obnovi Banije’

ZAKON O OBNOVI SE ŠIRI NA JOŠ DVIJE ŽUPANIJE: Na područu katastrofe država će u cijelosti financirati sanaciju šteta