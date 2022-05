Splićani bi rado, školskim rječnikom, dali jedinicu gostima koji u njihovu gradu piju, puše, drogiraju se, povraćaju, uriniraju i rade što već rade u uskim uličicama gradske jezgre, poput seksa u javnosti. Stanovnici su se tako okupili u Facebook grupi koja se zove "Get getanima". I tamo objavljuju snimke noćnih gadosti kojima se bave turisti. Ali čini se kako je sve uzalud. Kako navodi RTL Direkt, nitko nikad zbog uriniranja nije platio kaznu, pojačanih policijskih patrola nema, pa se opojni mirisi getom šire i dalje.

A turisti se i dalje olakšavaju po staroj gradskoj jezgri, povraćaju gdje stignu, urlaju i divljaju. I tako svaku noć. Miris turističkih izlučevina ujutro je nepodnošljiv.

"Noću su to uistinu divljački partyji razbijanja, puno je alkohola. On teče gotovo ulicama. Tu ima scena od seksa u javnosti do uriniranja, I tako dalje", kazala je za RTL Direkt Ana Peraica, stanovnica gradske jezgre.

'Znate dokle je došlo kad sam uzela odvjetnika'

Na snimkama Facebook stranice "Get getanima" u zadnje vrijeme sve je više i ovakvih prizora. Iz ruke u ruku dilaju se paketići, a sigurno ne razmjenjuju nogometne sličice. Gospođa Marija Erceg okružena je klubovima: "Napominjem da je ova ulica široka možda nešto više od dva metra, mjerila sam. A nju se tretira kao da je night-club. Ja živim u paklu u ovim godinama i sve to dalo mi je i tešku bolest, tako da mislim da znate dokle je došlo kad sam uzela odvjetnika."

Noćne ture u kojima turisti šetaju od bara do bara i piju za 20 eura nisu ni za sve turističke djelatnike, ali niti za goste, omiljena ponuda.

"Uložite novac u objekt, uložite u ljude da biste što bolje poslovali, da bi turistička ponuda bila na nekakvom višem nivou. I onda imate turiste koji zapišavaju vaše tisućljetne građevine. To nije i ne može biti nikakav oblik turizma", navodi direktorica hotela Nevenka Čikeš Tomaš.

I oni najizdržljiviji stanari mogli bi pokleknuti

"Mi dolazimo iz Irske i, loše je to reći, ali navikli smo na takvu kulturu. Nije nam iznenađenje, ali nije to nešto što tražimo ovdje", komentirala je Mairead iz Irske. Dio je to priče već godinama, ali kad se zna da nitko nije kažnjen za uriniranje, straha nema. Tim više što je kazna svega 500 kuna.

Splitu bi se moglo dogoditi što i brojnim drugim gradovima, da i oni najizdržljiviji stanari pokleknu pred masovnim turizmom, a palača ostane samo prazna kulisa.