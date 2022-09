Veliki problem pogađa voćnjake, vinograde, a uskoro i maslinike. Nigdje u tom području nema radnika, a da nema Nepalaca jabuke bi propale. Problem je u tome što je satnica 22 kune, hrvatski berači traže više, poljoprivrednici više ne mogu ponuditi, a zato su u spas stigli Nepalci pa i umirovljenici, donosi RTL Direkt.

Šest tisuća tona fuđija, breborna, jonagolda, zlatnog delišesa, red cupa, granny smitha i gale čeka na granama jednog od najvećih hrvatskih voćnjaka. Direktorica ovog voćnjaka ima 30 radnika, a za berbu je potrebno 300.

Nepalci ostaju do kraja berbe

"Imamo stotinjak domaćih ljudi kojima smo osigurali prijevoz do voćnjaka te 200 inozemne radne snage koji su dijelom iz regije i većim dijelom iz Nepala kojima smo osigurali sve adekvatne potrebe koji trebaju dakle i smještaj i prehranu i sam prijevoz autobusima do voćnjaka", rekla je Ivona Tupek, direktorica proizvodnje Moslavina voće.

Upravo su Nepalci ti koju već drugu godinu zaredom spašavaju hrvatsku berbu jabuka. Smješteni su u nekadašnjem radničkom hotelu u Ivanić Gradu i tamo će ostati do kraja berbe. Direktorica naglašava da je uvoz radne snage komplicirana procedura.

"To su velike procedure što se tiče i radnih dozvola i ugovora i samog ulaska u Hrvatsku i samog boravišta ovdje tako da nažalost prisiljeni smo na tu inozemnu radnu snagu koliko god teško bilo doći do njih", kazala je Tupek.

Pomažu i hrvatski umirovljenici

Prosječan sezonski radnik u ovom voćnjaku u osam sati ubere 800 kilograma jabuka, no ima i onih koji u isto vrijeme uberu i dvostruko više. A ta razlika ovisi o godištu jer domaću radnu snagu većinom čine umirovljenici.

"U pravilu trenutna sezonska radna snaga u voćnjacima je starija populacija gdje dolazimo do novog problema, a to je učinkovitost i kvalitete te same radne snage. U pravilu budete sretni da dobijete nekog zaposlenika na uštrb te kvalitete i produktivnosti koju može dati tijekom berbe", rekao je Luka Cvitan iz Udruge proizvođača jabuka.