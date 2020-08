NEOČEKIVANI USPJEH NA KRAJNJEM JUGU HRVATSKE: Usprkos koroni srušili su turistički rekord od prošle godine

Od ukupnog broja gostiju koji su posjetili Općinu Orebić, gotovo polovica je odsjela u privatnom smještaju, a potom slijede kampovi, dok se hoteli nalaze tek na četvrtom mjestu

Utjecaj korona-krize na turizam najviše se može osjetiti na krajnjem jugu Hrvatske s obzirom na to kako mu uglavnom gravitiraju posjetitelji koji dolaze avionima. U općinama se očekivano bilježi manji broj gostiju s obzirom na brojke za prošlu godinu, no ipak postoje dijelovi županije koji su se uspjeli oduprijeti toj situaciji te se donekle približavaju prošlogodišnjim rezultatima. Uglavnom je riječ o pustim biserima županije, malim mjestima koja obiluju prirodnim ljepotama, nude mir, tišinu i bijeg od gužvi i svakodnevice, piše Ivona Butjer Mratinović za Dubrovački dnevnik.

Među njima se svakako ističe Viganj, mjesto na Pelješcu poznato po windsurfingu. Tako je dana 21. srpnja u Vignju zabilježeno 1378 prijavljenih gostiju ove godine, a istog je dana lani upisano njih 1247. Na dan 28. srpnja u Vignju je ostvareno 1578 noćenja, a na isti dan lani 1133, što je za 39 posto više ove godine. Također, 28. srpnja je i Potomje koje također pripada Općini Orebić ostvarilo jedno noćenje više nego istog dana lani.

‘Dogodilo se nešto puno bolje’

Prema podacima Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, Općina Orebić kojoj pripada i Viganj, s obzirom na novonastalu situaciju također dobro stoji. Tako je Općina od 15. do 28. srpnja 2020. godine ostvarila 61,24 posto lanjskih dolazaka odnosno 65,91 posto lanjskih noćenja.

„Da nam je netko rekao, kad je krenula korona-kriza, kako ćemo imati 30 posto od prošlogodišnje sezone, odmah bismo potpisali. No, dogodilo se nešto puno bolje,“ kazao je načelnik Općine Orebić Tomislav Ančić.

Općinu Orebić su od početka godine pa do 28. srpnja najviše posjećivali Slovenci, potom Poljaci, Česi i Nijemci, nakon čega slijede domaći gosti te gosti iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja gostiju koji su posjetili Općinu Orebić, gotovo polovica je odsjela u privatnom smještaju, a potom slijede kampovi, dok se hoteli nalaze tek na četvrtom mjestu.

Nadaju se da turisti neće pobjeći

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije dostavila je podatke o ostalim općinama, prema kojima se posebno izdvaja Općina Blato na Korčuli. Ona je u razdoblju od 15. do 28. srpnja 2020. godine ostvarila 70,28 posto lanjskih dolazaka i 80,37 posto lanjskih noćenja. Također, Općina Blato je u srpnju ostvarila 68 posto prošlogodišnjih dolazaka i noćenja, dok su privatni iznajmljivači ostvarili 70 posto prošlogodišnjeg prometa. U Blatu u srpnju najviše borave Slovenci, potom Nijemci, pa Poljaci, zatim Hrvati, a slijede Česi, Austrijanci i Mađari.

„Zadnjih tjedan dana su se popunili kapaciteti i to se odnosi na sve korčulanske općine. Nadam se kako će epidemiološka situacija i dalje biti povoljna i kako nam turisti neće pobjeći,“ kazao je načelnik Općine Blato Ante Šeparović. Kako kaže, Općina je zadovoljna turističkim brojkama, no ne oslanja se samo na turizam.

„Imamo više malih gospodarstvenika i poduzetnika te dva velika, za razliku od Grada Korčule ne ovisimo isključivo o turizmu koji je kod nas u prvom redu obiteljski turizam. Brodimo polako, srezali smo dosta toga, ali imamo dovoljno da bismo normalno funkcionirali i sretni smo što, za razliku od nekih drugih općina, nismo morali dizati kredite kako bismo isplaćivali plaće,“ kazao je Šeparović.

Korčulanske općine u globalu dobro stoje i sve su ostvarile barem pola od ukupnih brojki prošle godine za spomenuto razdoblje. Uz Općinu Blato koja je korčulanski rekorder, dobre rezultate bilježe i Općina Vela Luka s ostvarenih 53,12 posto lanjskih dolazaka i 62,96 posto lanjskih noćenja za razdoblje od 15. do 28. srpnja. Više od pola dolazaka i noćenja od prošlogodišnjih rezultata za spomenuto razdoblje bilježi i Općina Lumbarda, točnije 52,78 posto u dolascima i 66,30 posto u noćenjima. Općina Smokvica bilježi 54 posto od lanjskih brojki u noćenjima i 42 posto u dolascima.

Apartmani na Korčuli apsolutni hit

„Od najava koje su u početku bile loše i otkazivanja, pripremili smo se na najgori scenarij koji se srećom nije ostvario. Svaki gost nam je bitan, možda i bitniji nego što je to prije bio slučaj. Nama u Smokvici je najveći hendikep što nam se nije otvorio jedini hotel, on inače nosi oko 40 posto ukupnog prometa. No, privatni smještaj se dobro puni, tu smo preko TZ Smokvica uložili određena sredstva u oglašavanje i napravili promotivni video koji nam se očito isplatio. Apartmani su kod nas hit ove sezone jer gosti, po svemu sudeći, traže mir i samoću,“ kazao je načelnik Općine Smokvica Kuzma Tomašić.

Dobre brojke bilježi i Općina Lastovo koja je od 15. do 28. srpnja ostvarila 73,69 posto lanjskih dolazaka i 72,42 posto lanjskih noćenja što potvrđuje tezu kako su otoci poželjnije destinacije u vremenu epidemije koronavirusa.

Dobra situacija na Mljetu

Mljet je još jedna destinacija koju gosti rado posjećuju u vremenu epidemije koronavirusa. Tamo je od 15. do 28. srpnja ostvareno 63,65 posto od broja dolazaka u istom razdoblju lani te 74,62 posto u noćenjima. „Ništa se tu posebno pozitivno ni posebno negativno nije dogodilo. Jednostavno je tako ispalo. Mljet je otok, poželjna destinacija, na neki način izolirana, nismo imali slučajeva zaraze covidom i to su vjerojatno razlozi zbog kojih se turisti odlučuju na odmor na Mljetu,“ kazao je načelnik Općine Mljet Đivo Market.

Među posjetiteljima prednjače Poljaci, Česi i Slovaci, a povrh svega domaći gosti kojih je, kaže Market, i više nego lani. „Spasilo nas je to što nismo toliko ovisili o avio-gostima, dosta njih je došlo individualno, s automobilima. Nautički turizam je solidno zastupljen, premda manje nego prošle godine, posebno kad su u pitanju organizirane skupine brodova i jahte kojih ima, ali ipak nešto manje. No, velikih brodova ima jednako kao i prošle godine,“ izjavio je Market.

Zanimljivo je i to kako je ove godine manje kretanje stranih gostiju koji se zapravo sada dulje zadržavaju na Mljetu. „Nije to još odlično jer brojke o kojima govorimo vrijede za srpanj, a sve prije toga je bilo izgubljeno. No, svakako smo zadovoljni jer smo na početku sezone mislili kako neće biti ništa od sezone. Sad smo na nekakvoj pozitivnoj nuli, no očekujemo prihode jer su najave za kolovoz prilično dobre,“ kazao je Market.

Stoga Mljet ima šanse premašiti broj od 50 ili čak 60 posto ukupnih ostvarenih brojki prošle sezone, s obzirom na to kako su za njih, kao i za cijeli turizam na području županije, travanj, svibanj i lipanj bili uglavnom izgubljeni.

Najviše gube gradovi?

Prema podacima Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, u vremenu epidemije koronavirusa najbrže se oporavljaju otoci i mala mjesta, a najpogođeniji su gradovi i veće općine. Tako je Dubrovnik u razdoblju od 15. do 28. srpnja ostvario 22, 67 posto lanjskih dolazaka odnosno 26,46 posto lanjskih noćenja.

Pretpostavlja se kako razlog leži u tome što je Dubrovnik u prvom redu avio-destinacija u koju gosti nešto rjeđe dolaze individualno automobilom, ali i u tome kako gosti sada nešto više traže izolirane lokacije za odmor u kojima se osjećaju sigurnije nego u gradovima. Nakon Dubrovnika slijedi Općina Konavle koja je u istom razdoblju ostvarila 25,67 posto lanjskih odlazaka odnosno 26,67 noćenja, a potom Župa dubrovačka koja je ostvarila 26,50 posto lanjskih dolazaka i 32,92 posto noćenja.

U Vignju sezona kao da korona ne postoji

Osim što je u danima krajem srpnja Viganj ostvario bolje turističke rezultate nego lani, prema podacima od 1. siječnja do 28. srpnja se ozbiljno približio prošlogodišnjim rezultatima za isto razdoblje. Tako je u spomenutom razdoblju ostvareno 89,39 posto lanjskih noćenja odnosno 82,39 posto lanjskih dolazaka. Odlično stoji i Podbuče, također dio Općine Orebić, s 80,29 posto ostvarenih lanjskih noćenja i 71,82 posto lanjskih dolazaka u odnosu na isti period, kao i Potomje sa 70 posto lanjskih dolazaka.

„Ta područja uglavnom godinama posjećuje ista, stalna klijentela, a tako je i ove godine. Novonastala situacija ih nije spriječila da dođu i posjete mjesta Općine Orebić i uživaju kao i inače,“ izjavio je načelnik Općine Orebić Tomislav Ančić za Dubrovački dnevnik.

