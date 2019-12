NEOČEKIVANI OBRAT U AFERI REMORKER: Nadan Vidošević će na kraju ipak dokazati da je imovinu stekao zakonito?

Nakon što su novi iznosi koje je Vidošević primao uračunati tada je nesrazmjer u prihodima smanjen na 9,2 milijuna kuna

Godine 2013. javnost je ostala šokirana bogatstvom koje je stekao Nadan Vidošević, tadašnji predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Njegova zbirka umjetnina i nekretnine došle su u javnost kada je Vidošević u studenome iste godine uhićen. Iz Vidoševićeve vile u Prekrižju policija je zaplijenila 444 umjetnine čija vrijednost iznosi 14,3 milijuna kuna.

Osim pronađenih umjetničkih djela, Vidošević ima još 26 nekretnina, a one se nalaze po cijeloj Hrvatskoj te su neke od njih smještene u Zagrebu, Splitu, blizu Omiša i u Gorskom kotaru. USKOK se bavio time kako je Vidošević stekao svoju imovinu u kojoj je samo zbirka umjetnika procijenjena na 15,6 milijuna kuna.

Velik nesrazmjer imovine postao manji

Nakon istrage imovine obitelji Vidošević, USKOK je procijenio nesrazmjer između njihovih legalnih prihoda i rashoda koji iznosi 39 milijuna kuna. Nakon vještačenja imovine obitelji Vidošević ustanovljen je nesrazmjer od 33,4 milijuna kuna. Spomenuti iznos bio je ono što je USKOK smatrao da je Vidošević nezakonito stekao nakon podizanja optužnice u aferi HGK-Remorker. USKOK je smatrao da toliki iznos imovine nakon kraja sudskog postupka obitelji Vidošević treba oduzeti pod uvjetom da tijekom postupka Vidošević ne uspije dokazati da je bogatstvo stekao legalno.

No, čini se da bi moglo doći do preokreta i to nakon šest godina. Prema pisanju Večernjeg lista, na Županijskom sudu u Zagrebu, Nadanu Vidoševiću i ostalim optuženicima u aferi Remorker dokazivanje zakonitosti obiteljske imovine ide dobro. Nesrazmjer u prihodima i rashodima obitelji Vidošević je nakon nekoliko financijsko-knjigovodstvenih i građevinskih vještačenja smanjen s 33,4 milijuna kuna na 9,2 milijuna kuna. Budući da će sud vjerojatno htjeti dopunsko vještačenje, nesrazmjer bi se mogao smanjiti i pasti ispod 9,2 milijuna.

Kako je to moguće?

Svi koji se pitaju kako je to moguće odgovor trebaju potražiti u velikoj zbrci u metodologijama koje se koriste prilikom vještačenja, piše Večernji list. Vještači pri postupku vještačenja nisu u obzir uzeli Vidoševićevu imovinu od 1990. nego samo onu od 2000. godine. Tu zbrku će sud morati raspetljati prije kraja postupka u kojem je Vidošević sa suoptuženicima iz HGK izvukao otprilike 40 milijuna kuna. Tko je izazvao ovu zbrku? Vještaci Davorin Štengl i Zrinko Ručević koji su iznijeli različite brojke u izračunima.

Financijsko-knjigovodstveni vještak Ručević je na temelju dostupnih podataka tijekom istrage i vještačenja utvrdio nesrazmjer od 33,4 milijuna kuna u prihodima i rashodima obitelji Vidošević. Građevinski vještak Štengl procjenjivao je vrijednost svih Vidoševićevih 26 nekretnina te je njegova procjena tijekom istrage bila veća, međutim u dopunskom nalazu iz travnja 2019. procijenio je vrijednost nekretnina na 16,8 milijuna kuna. Dok se Ručević u svojim nalazima bavio nesrazmjerom prihoda i rashoda, Štegl je bio zadužen za procjenu nekretnina. Budući da je Štenglova procjena bila uvrštena u Ručevićevu procjenu, Ručević je morao umanjiti svoju procjenu nakon što je to učinio Štengl.

Umanjene procjene

Prva Štenglova procjena vrijednosti Vidoševićevih nekretnina iznosila je otprilike 20 milijuna kuna. No, on ju je umanjio nakon što je po nalogu suda u nalaz morao staviti i neke druge parametre poput komunalnih priključaka, plaćenih poreza itd. Kada je te parametre uvrstio u nalaz, cifra za Vidoševićeve nekretnine iznosila je 16,8 milijuna kuna. Nakon Štengla, Ručević je ispravio svoj nalaz i u svibnju ove godine napisao da nesrazmjer između prihoda i rashoda obitelji Vidošević iznosi 22,1 milijun kuna. Komplikacije za USKOK počinju na raspravama u studenome i prosincu zbog toga što je obrana Nadana Vidoševića dostavila podatke koje Ručević nije uzimao u obzir prilikom računanja jer te podatke nije imao, navodi Večernji list.

U tim podacima našli su se i kupoprodajni ugovori za neke automobile ili nekretnine, kao i Vidoševićevi prihodi koje je ostvario od raznih naknada. Na kraju je ispalo da je Porezna uprava u prihode računama samo Vidoševićeve plaće, ali ne i naknade koje je dobivao kao član različitih nadzornih odbora. Ispalo je da u Vidoševićeve prihode nisu ubrojeni iznosi koje je on od 2006. do 2012. dobivao na osnovi udjela u dobiti kao član uprave kompanije Kraš. Spomenute naknade iznosile su od 39.000 kuna koje je dobio 2012. do 744.753 kune koje je dobio 2007. Nakon što su novi iznosi koje je Vidošević primao uračunati tada je nesrazmjer u prihodima smanjen na 9,2 milijuna kuna, doznaje Večernji.

