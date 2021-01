BOŽINOVIĆ NEOBIČNO OŠTRO O SKANDALU S EUROPARLAMENTARCIMA NA GRANICI: ‘Ovo je još jedna u nizu provokacija!’

“To nije bilo izaslanstvo koje je došlo ispred Europskog parlamenta. To je stranačka stvar. Reakcija prema europskim institucijama će uslijediti’ rekao je Božinović i dodao: ‘Nema države u svijetu koja će dopustiti da se u nju ušetava bilo tko, bez dokumenata, da se lažno predstavlja i da pokušava ući ondje gdje ulaz nije dopušten. A prijelaz nije dopušten izvan područja graničnog prijelaza. Čemu onda granični prijelazi među državama ako netko ima ili se poziva na pravo ulaska preko šuma, rijeka i sl?’

Policijska blokada dočekala je europarlamentarce koji su jučer došli u Hrvatsku kako bi ispitali stanje na granici između BiH i Hrvatske. Kako javlja Klix.ba, četvero europarlamentaraca Pietro Bartolo, Alessando Moretti, Pier Francesco Majorino i Brando Benefei htjeli su se, nakon brojnih upozorenja organizacija civilnog društva i institucija na nasilje i kršenja ljudskih prava, uvjeriti kako Hrvatska postupa prema migrantima, ali hrvatska policija je to spriječila.

‘ŠTO SKRIVAJU?’ Talijanski list: Hrvatska policija spriječila europarlamentarce da ispitaju stanje s migrantima na granici s BiH

O, kako navode, incidentu, izjavu su dali Načelnik Uprave za granicu i pomoćnik glavnog ravnatelja policije Zoran Ničeno te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

“Ovo je još jedna u nizu provokacija, rekao bih, vezanih za postupanje hrvatske policije u ispunjavanju ustavnih i zakonskih zadaća, a to je zaštita državne granice. Pritom više puta, ne znam ni sam koliko, posljednjih godina smo jasno i javno govorili da pri postupanju hrvatska policija postupa u skladu sa zakonima, no to nekima očito nije dovoljno i pokušavaju na svaki način dokazati, što ne mogu, da hrvatska policija postupa suprotno tome”, rekao je Davor Božinović i nastavio:

‘Uspjeli smo na iznenađenje svih ispuniti sve tehničke preduvjete za Schengen’

“Što se tiče europskih institucija, u ovih nekoliko godina u mandatu naše Vlade uspjeli smo na iznenađenje svih ispuniti sve tehničke preduvjete za ulazak u Schengen. Uspjeli smo povući oko 200 milijuna eura iz EU fondova za opremu hrvatske granice, iskomunicirati svima da Hrvatska čuva najdulju kopnenu granicu EU, u skladu sa zakonom, pogotovo hrvatska policija kojoj je to zakonska obveza. Nema države u svijetu koja će dopustiti da se u nju ušetava bilo tko, bez dokumenata, da se lažno predstavlja i da pokušava ući ondje gdje ulaz nije dopušten. A prijelaz nije dopušten izvan područja graničnog prijelaza. Čemu onda granični prijelazi među državama ako netko ima ili se poziva na pravo ulaska preko šuma, rijeka i sl?

Ako netko ispunjava uvjete, doći će na granični prijelaz, tražiti pomoć i mi ćemo to napraviti. Još je u siječnju više od sto ljudi podnijelo zahtjev za azil za međunarodnom pomoći. To su činjenice, no one nekome očito nisu dovoljne. To ćemo europskim institucijama objasniti. Ne znam kako ćemo objasnti hrvatske političare koji su danas osudili popstupanje hrvatske policije, a tu prvenstveno mislim na SDP, njegovog predsjednika, koji nikad nisu uzeli u obranu hrvatsku policiju i težinu posla s kojom se nosi u zaštiti državne granice. Danas je snijeg, minusi, u svim tim uvjetima policija obavlja svoj posao zaštite granice. Zahvaljujem se svim hrvatskim policajcima na svemu što rade. A ovim političarima koji su izašli s optužbama da nisu pitali hrvatski MUP, koji su napali hrvatsku instituciju… Oni iz svojih fotelja brane nekakve kolege, hrvatske europarlamentarce, koji su nas htjeli zaobići iako im je unaprijed rečeno da se ne može ilegalno ući u Hrvatsku, oglušili su se na to i sad nas napadaju. To ne mogu razumjeti.”

Pojašnjenje i kronologiju cijele situacije dao je Zoran Ničeno:

“Policija je zaustavila tu grupu na 200 metara od granice i rekli su im da ne mogu nezakonito prijeći granicu. Sedam policajaca ih je zaustavilo i preprječilo im put. Oni su u svom razgovoru s našim policajcima pokušali argumentirati svoj prolazak. U tom trenutku su i migranti željeli prijeći granicu. Ponudili smo im da gledaju granicu na nekom drugom mjestu i oni su to odbili. Potom su otišli dalje.”

Rekao je i kako je čuo da migrantima netko savjetuje da se namažu sirupom koje izgleda kao krv. “Čuli smo migrante da ih netko savjetuje, primjerice da se dijete namaže sirupom od višnje, da to izgleda kao krv i da Udruge to plasiraju u javnost kako bi se policija diskreditirala”, kazao je. Osvrnuo se na talijansku delegaciju. “Spriječili smo ih da prekrše zakone, kao što je nezakonit prelazak granice”, rekao je.

‘To je stranačka stvar’

“To nije bilo izaslanstvo koje je došlo ispred Europskog parlamenta. To je stranačka stvar. Reakcija prema europskim institucijama će uslijediti, no još ima stvari o kojima ne bih sad ovdje mogao govoriti, o tome što se događalo s bosanskohercegovačke strane granice, budući da je istovremeno bio pokret migranata. Naša poruka svim tim aktivistima, političarima, zašto tako nešto ne traže u nekoj drugoj zemlji? Da prođu zelenom granicom između neke druge dvije zemlje? Bez obzira na to, poruka je da se ne zanose time, bilo oni van Hrvatske, bilo oni u Hrvatskoj”, rekao je Božinović dodajući da će se slučaj još istražiti i da će se nove informacije objaviti naknadno.

“I u ovom slučaju želimo istinu”, odgovorio je Božinović na pitanje hoće li biti sankcija ili kazna. “Ovo nisu nepoznati ljudi, oni su se najavili, bili su u posjeti Porinu i ovo tretiramo kao nešto što su oni imali kao agendu vjerojatno od početka. Mi smo to spriječili jer smo radili u skladu sa zakonom i sigurno danas ne bismo imali ovu konferenciju da oni, kao i kolege iz hrvatskog SDP-a, od toga ne žele napraviti problem. Svatko tko razmišlja u smjeru zaštite nacionalnih interesa, odat će priznanje dečkima na granici, a ne ih optuživati jer im je to netko rekao. Da su prešli, bili bi kažnjeni, ali to je spriječeno na vrijeme.”