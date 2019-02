NEOBIČNO: Krstičević na današnjoj sjednici Vlade iznio 30 milijuna eura veći iznos švedske ponude aviona

Vlada je odbacila interpelaciju oporbe pokrenutu zbog borbenih aviona

Na današnjoj sjednici Vlada je jednoglasno usvojila prijedlog izvješća Vlade RH kao odogvor na interpelaiju o radu Vlade koju je pokrenula oporba zbog propasti nabavke vojnih aviona.

Premijer Andrej Plenković je rekao kako će on i ministar Krstičević otići u Sabor i braniti njihov stav, a to je da odbacuju interpelaciju jer su “Vlada radila odlučnije i hrabrije glede modernizacije HRZ nego i jedna Vlada do sada”.

Krstičević je kazao kako su navodi u interpelaciji neosnovani i neutemeljeni te kako je proces vođen sustavno i odgovorno. Potom je Krstičević iznio neke vrijednosti ponuda o kojima se za sada nije znalo puno.

PLENKOVIĆ REZOLUTNO: ‘Poduzeli smo sve što smo mogli da Hrvatskoj osiguramo nove borbene zrakoplove’

Od 903 do 933 milijuna eura

“Želim istaknuti kako je ponuda Države Izrael iznosila 475 milijuna američkih dolara, grčka ponuda je iznosila 171 milijun eura – no nisu bili definirani dodatni troškovi, avioni nisu bili modernizirani, ponda nije u cijelosti odgovarala zahtjevu za ponudom, otplatni plan nije definiran te nije bilo moguće procijeniti ukupne troškove.

Ponuda Kraljevine Švedske iznosila je 933 milijun eura, a ukupna procjena troškova iznosila je 1,11 milijardi eura. Osnovna ponuda SAD-a iznosila je 1,553 milijardi dolara, bez troškova naoružanja i obuke te nije bilo moguće procijeniti ukupne troškove. Iz svega navedenog zaključeno je da je izraelska ponuda bila potpuna i najprihvatljivija, uključujući i u financijskom smislu”:

No, kako piše Obris, ove se cifre razlikuju od onog što je MORH prezentirao ranije. Danas iznesena vrijednost švedske ponude je za 30 milijuna eura veća u odnosu na onu prikazanu 28. ožujka na prezentaciji u MORH-u.

U ožujku je ponuda za švedske Gripene iznosila 903 milijuna eura bez infrastrukture i naoružanja koji nisu bili u ponudi. Nejasno je li Krstićević u današnju cifru i to uključio u ponudu ili što se zapravo dogodilo.