Biolog Petar Kružić gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o zagrijavanju Jadrana, pomoru vrsta i tome zbog čega orke napadaju brodice.

O morskim temperaturama u ponedjeljak - Mljet 30 stupnjeva, Dubrovnik skoro 29, Crikvenica 28 - kaže da nisu zabrinjavajuće.

"Prošle godine u lipnju temperatura Velikog jezera na Mljetu bila je 28-29 stupnjeva, a u Malom jezeru 30 stupnjeva. Ali nakon toga krenule su bure i more se ohladilo", kazao je biolog te dodao da jedan ili dva dana visokih temperatura ništa ne znače. "Ali, može biti nagovještaj da će biti relativno toplo i u Jadranu, ne samo u DalmacijI", dodao je.

Kaže da je Mediteran, kao i Jadran, umjereno toplo more te da se već preko 20 godina prati što se tamo događa.

"Povišene temperature donose temperature vrstama koje su sesilne, koje ne mogu pobjeći dublje. Do 40-45 metara postoji masovni pomor pojedinih vrsta, kao što su gorgonije, koralja i spužve", kazao je Kružić te dodao da dublje odlaze komercijalne ribe koje se love ljeti. Istaknuo je da korištenje dinamita za plašenje riba uništava podmorje, ali i da zbog viših temperatura Jadran sada nastanjuju neki novi stanovnici.

"Dolaze uglavnom lesepske vrste i većina ih dolazi iz Crvenog mora, ali neke i iz Atlantika. Neće se nastaniti trajno, a neke će doći i otići kada bude hladnije. Neke vrste su opasne jer su većinom predatori. Imamo jako puno endema, kao što su glavoč i babica kojima se onda te vrste hrane, pa tako i riba lav. A neke će se vrste prilagoditi i neće pretjerano smetati domaćima", kaže Kružić.

Morski psi i opasnosti za Jadran

Kaže da u Mediteran pomalo dolaze i neke vrste morskih pasa.

"Tigar je u par navrata viđen u Mediteranu i to su opasnije vrste. Ne treba se previše zato zabrinjavati, ljudi se kupaju bez problema i u tropima. Ali imali smo kod tih napada u Crvenom moru, treba se paziti i izbjegavati područje gdje bi mogli biti morski psi", kaže Kružić dodajući da ih u Jadranu još nema: "Jadran je definitivno područja gdje ima vrlo malo napada."

Napomenuo je da su se od kraja 90-ih godina u Italiji i Francuskoj počela raditi istraživanja utjecala klimatskih promjena i utjecaja na more.

"Mi to radimo zadnjih 25 godina. Bit će godina kad će biti više vrsta i godina kad će biti malo hladnije. U prosjeku Jadran se zagrijava. Najviše (zabrinjavaju) masovni pomori autohtonih vrsta, gorgonije i spužve. Do 45 metara populacije znaju populacije izumrijeti. Nažalost, ne možete more ohladiti. Kad se počnu događati toplinski valovi, pogotovo južni Jadran kada po mjesec dana nema daška vjetra. Na 45 metara dubine tada imate 24 stupnja ili doslovce duplo više nego uobičajeno. Nažalost, ne može se to zaustaviti", kaže biolog.

O meduzama

Zadnjih dana meduze su se pojavile u Dubrovniku.

"Zagrijavanje teoretski može pospješiti razmnožavanje, to je uglavnom kolovoz-rujan kad se većina meduza razmnožava. Ali kod meduza postoje oscilacije, kad ih ima više ili manje neke godine, to ovisi o hrani, temperaturi mora i strujama koje ih nekad donesu više obali. To su normalne oscilacije", kaže Kružić.

O napadima orki

Komentirao je i neobične slučajeve orki koje napadaju brodice te kazao da je u pitanju relativno nova pojava.

"Zadnjih 2-3 godine, pokušava se shvatiti što je - je li to bila igra ili ljutnja zato što su orke vrlo inteligentna bića. Iako ih nazivamo kitovima ubojicama, one su dupini i to veliki dupini. Imate životinju koja je velika gotovo 10 metara i manje jedrilice i ribarski brodovi da se doslovce ljute nema prepreke da ih ne potope. One se igraju i onesposobe brod tako da udare u kormilo jer je to opasno za njih jer je tam propeler. Je li to igra? Uglavnom su to mlađe jedinke jer su od 4-5 metara. Ali opet možda je to srdžba ili su se našli na području njihova lova jer se one hrane i tunama", kazao je te na komentar, da se isto događa u području Gibraltara, zaključio da je u pitanju naučeno ponašanje te da orke jako dobro uče.