Neobična životinja bez dlake čija je fotografija na društvenim mrežama izazvala brojne komentare, uhvaćena je u Zagrebu!

Kako je odmah to i pretpostavljao, a iako su neki govorili da je riječ o dosad neviđenoj vrsti, ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta potvrdio je da je riječ o lisici, javlja RTL Danas.

Nalazi se u oporavilištu

Točnije, mladom, devet mjeseci starom, liscu. Lisac je u oporavilištu za divlje životinje grada Zagreba već dobio terapiju te vitamine i minerale. Nema straha ni od zaraze jer ova vrsta šugaraca ne prelazi na ljude.

"Neovisno što od izgleda grozno, optimistični smo nakon prvog pregleda. Nismo ga htjeli staviti u narkozu jer narkoza može biti rizična u tom stanju, nego smo ga dobro pregledali. Dosta je vitalan. Dobra je stvar što je on konstantno jeo, no vidite, ove promjene na koži su uzrokovane šugarcem. Ali kažem, osnovni životni instinkti, htio nas je ugristi, dosta snažno se borio mada je dosta izgubio na težini nam daju jedan optimizam da se može oporaviti i da ćemo ga kroz dva do tri mjeseca moći pustiti u prirodu", rekao je Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta Grada Zagreba.

