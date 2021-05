‘Kad ćemo otvarati stadion… stavit ćemo kartu 8000 kuna. I doći će građani Zagreba, ja sam siguran u to’, rekao je Škoro govoreći o planovima izgradnje maksimirskog stadiona

Kandidat Domovinskog pokreta za zagrebačkog gradonačelnika, Miroslav Škoro, na današnjoj je konferenciji za medije predstavio svoj plan za izgradnju maksimirskog stadiona.

“Želim izgraditi stadion, maksimirski stadion, jer Zagreb ima dobre rezultate u nogometu, kao i cijela Hrvatska”, rekao je Škoro te dodao da mu je želja napraviti i dvoranu za filharmoniju.

‘Stavit ćemo kartu 8 tisuća kuna’

Upitan gdje će nabaviti sredstva za izgradnju stadiona Škoro je rekao: “Ja sam poduzetnik”.

“Napravite utakmicu Dinama i nekoga ili reprezentacije i nekoga. I stavite kartu 1000 kuna i ljudi to žele platiti, siguran sam u to. Tu ćemo već stvoriti milijune kuna. Kad ćemo otvarati stadion… stavit ćemo kartu 8000 kuna. I doći će građani Zagreba. Ja sam siguran u to. Netko treba izaći s tim idejama van…”, poručio je Škoro.

Dodao je i da su sport i kultura plodno tlo za pranje novca, te da su profesionalci u tim djelatnostima ugroženi. “Malo govorimo o sportu, kulturi i poduzetništvu”, rekao je.