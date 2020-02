NEOBIČNA KOMBINACIJA: Direktorica koju dr. Gabrić optužuje za reket bila je i ‘sretna dobitnica’ Bandićeve kućice na Adventu. A tek lokacija…

Istražili smo informaciju da je jedna od uhićenih u slučaju pokušaja reketarenja masona Gabrića bliska krugovima gradonačelnika Bandića

Marija Dekanić, direktorica tvrtke Motus media, izdavača portala dnevno.hr i tjednika 7dnevno, ali i cijele palete drugih portala, koja je uhićena zajedno s urednicima Markom Cigojem i Vukom Radićem nakon optužbi poznatog oftalmologa i privatnog poduzetnika, dr. Nikice Gabrića, da su ga “reketarili”, odnosno, tražili da plati oglase u njihovim izdanjima a da oni zauzvrat neće objaviti dokaze o njegovoj masoneriji, između ostalog se ubraja i u krug onih koji su imali privilegij uspješno poslovati s – Bandićevom ekipom. Dekanić je čak dvije sezone, uz izdavački posao, imala i kućicu na Adventu, i to na jednoj od najboljih pozicija.

Marija Dekanić je preuzela nekoliko izdanja iz portfelja kontroverznog poduzetnika Michaela Ljubasa u lipnju 2017. godine (portale, ali ne i tjednik “7dnevno”). Do tada je bila vlasnica marketinške agencije za digitalni marketing, Logobox, a s obzirom na to da je bila aktivna članica HNS-a, postavilo se pitanje hoće li i portal dnevno.hr – do tada izrazito desno orijentiran – postati svojevrsna medijska podrška HNS-ovim političkim projektima. Bilo je to vrijeme neposredno nakon što je HNS predvođen Ivanom Vrdoljakom napustio dotadašnje koalicijske partnere i prešao HDZ-u. “Nema razloga da se moj poslovni potez veže uz politiku i propagiranje stavova. Dnevno.hr nije kupio ni Ivan Vrdoljak ni HNS, kao što sam već čula u kuloarima, nego ja, jer u njemu vidim potencijal, posebno zato što imam marketinšku agenciju”, izjavila je Dekanić za web portal Hrvatskog novinarskog društva koji je zabilježio taj zanimljiv zahvat na hrvatskoj medijskoj sceni.

Gospođa Dekanić je, po svemu sudeći, ostala u dobrim odnosima s bivšim vlasnikom izdavačke kuće Dnevno: redakcije su ostale u prostorima Michaela Ljubasa, uz, navodno, vrlo susretljivu cijenu najma.

Tko je bio link prema Bandiću?

O poslovima Michaela Ljubasa zna se malo. Poznato je da je bio žrtva propucavanja na ulici, ali napad nikada nije rasvijetljen. Spominjalo ga se i oko građevinskih projekata u Zagrebu, primjerice, kada je bivša zamjenica pročelnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Zrinka Paladino, prozvala svog šefa Silvija Novaka i gradonačelnika Milana Bandića zbog pogodovanja kod izdavanja dozvola za gradnju, spominjala je i ime Michaela Ljubasa.

S obzirom na to da se direktorica u medijskom projektu Marija Dekanić odlučila upravo uoči Adventa 2017. okušati i u ugostiteljstvu, moguće je da joj je link prema Milanu Bandić bio upravo Ljubas, ali moguće je da je dogovor išao nekom drugom linijom preko osoba bliskih Bandiću.

Naravno, dio kućica zakupljuju već afirmirani ugostitelji, ali za tzv. “padobrance”, one koji se nikada prije nisu bavili ugostiteljstvom, ali su zaključili da su stvoreni za brzu zaradu po adventskom modelu – posve je jasno da je potrebna specijalna preporuka, odnosno, linija dogovaranja poslom.

Nakon što je redatelj Dario Juričan, koji zbog pripreme dokumentarca o Milanu Bandiću secira cjelokupni opus Bandićeve vladavine, posebno rasvijetlio model dogovaranja poslova s adventskim kućicama, sada je već i širokoj javnosti poznato da za zakup kućica ne postoji transparentan i jasan natječaj, da Grad Zagreb dodjeljuje lokacije Turističkoj zajednici i velikim zakupcima, a odobrenje potpisuje upravo gradonačelnik. A onda se posao grana dalje kroz stanoviti model “podzakupa”: najbolje i najfrekventnije dijelove Trga dijele najznačajniji prijatelji i suradnici Milana Bandića. Unosan posao na zagrebačkom Adventu postao je svojevrsni božićni dar Milana Bandića i njegove ekipe prema zaslužnicima raznih vrsta.

Sudeći prema lokaciji, Marija Dekanić je kotirala vrlo visoko. Njezina kućica “Tri praščića” locirana je na istočnoj strani trga, pred zgradom Zagrebačke banke.

No, na upit Net.hr-a, poznaje li se osobno s gradonačelnikom Bandićem, Marija Dekanić odgovara negativno: “Nije točno, gradonačelnik Bandić nema nikakve veze s tim poslom, a i ne poznajemo se.” Taj dio Trga inače “drži” glavni zakupac, tvrtka “Pepermint” u vlasništvu Tome Ricova čija je sestra inače zaposlenica u uredu gradonačelnika Bandića.

Solidna zarada s “Tri praščića”

Marija Dekanić je uz medijski biznis koji je vodila preko tvrtke Motus media, uoči Adventa 2017., krenula u biznis s kobasicama, hot-dogom itd. preko tvrtke “Daj 1 griz”.

Godinu dana kasnije ista kućica poslovala je preko tvrtke “Super1 promocija”. Vlasnica u obje tvrtke bila je Marija Dekanić.

Iako je u siječnju 2019. na Facebook stranici “Tri praščića” pozdravila sve zadovoljne goste i najavila “vidimo se u prosincu” – na posljednjem Adventu nije je bilo.

Marija Dekanić u odgovoru za Net.hr potvrđuje da se uključila u posao na Adventu paralelno s izdavaštvom, no kaže da je bila direktorica tvrtke koja je “unajmila pola adventske kućice”. Nije htjela detaljnije govoriti o okolnostima najma, niti s kime je dogovorila taj posao. “Najam je ugovoren s tvrtkom koja je bila ovlaštena za taj posao. Za svaku godinu platili smo ugovorenu cijenu od 50 tisuća kuna (ukupno 100 tisuća) za najam pola kućice.”

S obzirom na to da nam Marija Dekanić nije htjela precizno reći koliko je uspjela zaraditi na kućici na Adventu, ostaju nam rezultati poslovanja tvrtki preko kojih su radile kućice. “Daj 1 griz” je 2017. završila u plusu 180 tisuća kuna, a “Super1 promocija” – s dobiti od 94 tisuće kuna.

Jesu li izdanja u kojima je Marija Dekanić bila direktorica u vrijeme dok je vodila unosan posao s kućicom na premium poziciji na Adventu, pisala o gradonačelniku Milanu Bandiću drugačije, posebno pažljivo ili afirmativno? Marija Dekanić odgovara negativno. I kaže da “naslovi svih priloga” u medijima u izdanjima koje vodi njezina tvrtka “moraju biti u odgovarajućoj vezi sa sadržajem samih priloga”, pa i u slučaju tekstova o Milanu Bandiću. Također, tvrdi da izdanja iz portfelja tvrtke Motus media nisu imala nikakav oblik marketinške suradnje ni s Gradom Zagrebom niti tvrtkama iz Zagrebačkog holdinga. Analiza sadržaja pokazuje da u vrijeme kombiniranja izdavaštva s adventskim kućicama nije bilo kritičkih tekstova o Bandićevim pothvatima, ali budimo iskreni, potkraj 2017. i tijekom 2018., pa i još duže, za većinu drugih medija Milan Bandić je bio nedodirljiv ili vrlo blago dodirljiv.

No, nesumnjivo je zanimljivo da je direktorica medija, koja se sada našla na udaru ozbiljne optužbe za ucjenu, pripadala uskom krugu sretnih dobitnika tzv. Bandićevih kućica.