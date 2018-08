NEOBIČAN SPOJ DINAMA I HDZ-A POD LUPOM: Hoće li iskaz Mamićeve nećakinje usmjeriti Uskok na čačkanje po HDZ-ovim kampanjama?

Nakon što je Danijel Artenjak, vlasnik tvrtke „Napredni modeli” oslobođen sumnji za utaju poreza za marketniške usluge u HDZ-ovim predizbornim kampanjama, otkriveno je da se istraga usmjerava na dvoje tadašnjih zaposlenika Dinama, a jedna od njih, Sanda Mamić, detektirana je kao glavna posrednica za sklapanje posla

Opet cure zanimljive informacije iz Uskoka. Već se duže od godinu dana znalo da Uskok istražuje navodnu utaju poreza za isporučene marketinške usluge u HDZ-ovim predizbornim kampanjama, za predsjedničke izbore 2014., te parlamentarne izbore 2015. Ispitivalo se Danijela Artenjaka, vlasnika tvrtke „Napredni modeli” koja je potpisala ugovor s HDZ-om za obje kampanje, no sada se priča iznenada intenzivirala, odnosno, promijenila kurs: Artenjak je oslobođen sumnje, a otvara se istraga protiv Sande Mamić, zaposlenice u digital teamu Dinama i nećakinje Zdravka Mamića, Mateja Zadre, također zaposlenog u Dinamu, na poslovima digitalnog marketinga, te protiv Kristijana Gržetića, poznatog PR djelatnika koji je radio u mnogim tvrtkama, od RTL-a do Unilinea. Informacija da istraga skreće na ovaj trojac i zbog kojih razloga objavljena je u Jutarnjem listu: u povom dijelu istrage smatralo se da su oni bili samo podizvođači u Artenjakovoj tvrtki, ali onda se pokazalo da je angažman dogovoren drugačije, preko Sande Mamić, a ona je potom zamolila Artenjaka da posao ide preko njegove tvrtke – jer su i ona i Zadro bili zaposleni u Dinamu.

Mamić je, kako je objavio Jutarnji list, u svom iskazu otkrila i preko koga su angažirani u predsjedničkoj kampanji. Nije to bilo preko Zdravka Mamića, tvrdi se u Jutarnjem listu, nego preko Tomislava Madžara, sada savjetnika u Uredu predsjednice, svestranog medicinara koji se već deseteljeće kreće u krugu Milana Bandića, Zdravka Mamića, Milijana Brkića, a preko tvrtke Arnea organizirao je i glazbene koncere, primjerice Halida Bešlića.

Upravo preko Madžarove tvrtke Arnea bili su i organizirani predizborni skupovi tijekom predsjedničke kampanje Kolinde Grabar Kitarović.

Ako je, dakle, točno sve ovo što curi iz Uskokovih istraga, onda se doista može reći da se intenziviralo kopanje po mutnim poslovima koji sežu ili se dotiču i jednog dijela HDZ-a. Ako se i neće širiti istraga unutar HDZ-a, sigurno će pred istražiteljima prodefilirati mnogi visokorangirani dužnosnici HDZ-a. I govorit će se mnogo o neobičnom spoju Dinama i HDZ-a. Mamićevog Dinama i Brkićevog dijela HDZ-a, odnosno temelja na kojima je izrasla predsjednica Grabar-Kitarović.

Kada su ovih dana, nakon objave da Uskok širi istragu protiv glavnih kreatora digitalnih operacija u HDZ-ovim kampanjama 2014. i 2015., novinari pitali sadašnjeg glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića kako to komentira on je samo prebacio lopticu. „Nemam spoznaja što se događalo 2014. i 2015. godine, glavni tajnik sam postao u srpnju 2016. Trebate pitati one koji su radili kampanje. Neka institucije rade svoj posao.”, rekao je Jandroković kao da su ga pitali o nekoj drugoj stranci i kao da „njegov” sadašnji HDZ nije slijednik onog godinu-dvije prije nego što je on postao tajnik. Uostalom, i tada je on bio u vrhu HDZ-a, potpredsjednik Kluba zastupnika, na mnogim foto-dokaznim fotografijama tik uz tadašnjeg predsjednika Tomislava Karamarka.

No, on je lopticu prebacio, dosta drsko: šef predizbornog stožera u izborima 2015. i glavni tajnik HDZ-a tada je bio – Milijan Brkić, a direktorica kampanje bila je Josipa Rimac.

Drugim riječima, Jandroković je uputio institucije i novinare da se bave Milijanom Brkićem, osobom koja je zaslužna za postavljanje Andreja Plenkovića na mjesto predsjednika HDZ-a, ali je i cijelo vrijeme pod stanovitom sumnjom – da bi isto tako mogao raditi i na micanju odnosno zamjeni Plenkovića nekim drugim iz jezgra starog HDZ-a kojim još uvijek neprikosloveno upravlja.

No, dvojac iz Mamićeva Dinama pojačan Kristijanom Gržetićem u trenutku kada ih je angažirao Milijan Brkić za HDZ-ovu parlamentarnu kampanju već su iza sebi imali predsjedničinu kampanju.

Tko je bio šef izbornog stožera predsjedničine kampanje? Miro Kovač, dotadašnji međunarodni tajnik u HDZ-u, u Vladi Tihomira Oreškovića, u kojoj je Karamarko nakratko bio potpredsjednik, ministar vanjskih poslova, a nakon dolaska Andreja Plenkovića – marginaliziran, i nedavno, nakon Izvještajnog sabora stranke na kojem je kritizirao Plenkovića, smijenjen s mjesta međunarodnog tajnika stranke.

Da se i oko toga pitalo Jandrokovića, opet bi on sigurno s radošću uputio institucije i novinare i na tog šefa kampanje.

Direktor predizborne kampanje bio je mnogo manje poznati HDZ-ovac: Ivica Mlinarević. Nepoznato ime je postalo nešto poznatije kada je vlasnik Prvog plinarskog društva, Pavle Vujanovac, objavio da PPD-u HDZ duguje milijune. Nepoznati Mlinarević, direktor predsjedničine kampanje tada je progovorio i u medijima, saznalo se da je i on bio zaposlen u PPD-u, plinarskoj tvrtki koja je fascinantno brzo izrastala zahvaljujući ruskim vezama, a za posuđivanje milijuna na kojima se zapravo odigrala cijela kampanja Kolinde Grabar-Kitarović, osim njega, ustvrdio je, znali su i predsjednik stranke, Tomislav Karamarko, glavni tajnik Brkić i šef kampanje, Miro Kovač. Ivici Mlinarević, dugogodišnji je HDZ-ovac, osim što je radio s Vujanovcem, bio je zaposlen u HAC i pod istragom za nezakonito zapošljavanje, ali je optužnica odbačena. Danas, u vrijeme Plenkovićeva HDZ-a, zbrinut je kao član uprave Auto ceste Zagreb-Macelj.

Kada se prije godinu dana objavljeno da Uskok istražuje Artenjaka i njegovu tvrtku „Napredni modeli”, predsjednica Grabar-Kitarović odlučno je odbacila sumnje da se bilo što spornog događalo tijekom njezine kampanje. „Sve je čisto kao suza.”, rekla je Grabar-Kitarović, i uputila novinare na HDZ, jer se kampanja i odvijala preko HDZ-a. „Napredni modeli” su bili vanjski izvođač, tvrdili su sugovornici iz HDZ-a, i HDZ nije imao nikakav uvid u njihovo poslovanje.

Danas je priča nešto drugačija.

Nakon pada Zdravka Mamića, iznenada se u javnosti pojavila informacija o tome da krak istrage ide preko njegove nećakinje Sande u Dinamo, ali i u – HDZ.

Ona je u razgovorima s istražiteljima objašnjavala svoj angažman i objasnila da je nije angažirao nikakav „vanjski izvođač”,nego je bila osobno kontaktirana. Ona kaže preko Tomislava Madžara. A Madžar je bio i ostao mnogo više od običnog savjetnika. Već tada je spajao i Milijana Brkića i Grabar-Kitarović i Mamića i Bandića… Je li projekt uključivanja digitalnog tima, zaposlenog u Dinamu, za potrebe HDZ-a, odnosno Grabar-Kitarović dogovoren na višem nivou, a sada se Madžar samo nudi kao Pedro? Možda. Sanda je istražiteljima objasnila da je dozvolu za svoj angažman, reklo bi se narodski, za „fuš”, dobila od Zdravka Mamića, izvršnog predsjednika Dinama. Zdravko Mamić, prijatelj predsjednice, očito nije imao ništa protiv tog angažmana. Tko zna, jesu li Sanda Mamić i Matej Zadro sa svojih radnih mjesta u Dinamu radili posao za kampanju? Ili su bili posve oslobođeni obaveza u Dinamu? Možda su bili svojevrsni dar u naturi.

Je li moguće da šefovi kampanja i direktori nisu znali za taj neobičan odnos?

Šteta što će u skladu s čuvenom komunikacijskom tradicijom Uskoka curiti samo odabrane informacije.

U svakom slučaju, o ovim pitanjima morati će odgovarati HDZ elita: Milijan Brkić, Josipa Rimac, Tomislav Madžar, Miro Kovač, a iz naftalina će biti izvučen i neobičan direktor, spojnica s ruskim plinom i tvrtkom PPD, Ivica Mlinarević.

Gotovo je ironično da će Mlinarević, čovjek upućen u takve milijunske poslove i tajne, odgovarati na pitanja o krimenu od oko pola milijuna kuna. No, nikad se ne zna kamo mogu krenuti istrage, kad se već počelo čačkati.

Gordan Jandroković, glavni tajnik stranke u kojoj se to sve skupa zbivalo, sada gotovo s veseljem usmjerava institucije i novinare, jer radi se mahom o ljudima iz Brkićevog kruga HDZ-a. Možda svjedočimo i svojevrsnom unutarstranačkom „ratovanju”. No ne može se Jandroković praviti da nema ništa s tim, malo ranijim, HDZ-om. To je naime taj isti, jedan i jedinstven, HDZ.