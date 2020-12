NEOBIČAN SLUČAJ U ZAGREBU: ‘Krenuo sam do ljekarne, a doma sam došao blatnjav, krvav i bez naočala; Ne znam što se dogodilo…’

U utorak mu se vratio dio sjećanja te misli kako je stradao na području Knežije, a trenutačno se nalazi u KBC-u Sestre Milosrdnice

U ponedjeljak se na društvenim mrežama mogao pronaći potresni status koji je objavio Karlo Blažeka te je, kako navodi, stradao na nepoznat način.

“Poslije posla sam kod HNK ušao na tramvaj 17 (bar mislim). Pustio sam muziku, po playeru vidio da je prošla samo pjesma i pol. Došao sam doma blatnjav, krvav s dislociranom čeljusti i izgubljenim naočalama. Ako me je itko vidio, pliz javite, jer ne znam što se dogodilo”, piše na Karlovim društvenim mrežama.

JEDNA HRVATSKA BANKA JE POSLALA VAŽNO UPOZORENJE: ‘Dobijete li ovakav mail, ne otvarajte ga! Odmah ga obrišite’

Puno rupa u sjećanju

On je uspio doći kući, no ima puno rupa u sjećanju. U utorak mu se vratio dio sjećanja te misli kako je stradao na području Knežije, a trenutačno se nalazi u KBC-u Sestre Milosrdnice.

“Malo se sjećanje vratilo. Izašao sam iz tramvaja kod Vjesnika, išao sam do Instar-informatike na Savskoj (toga se sjećam kompletno), poslije toga krenuo do ljekarnice u Albaharijevoj na Knežiji. Mislim da mi se tamo to dogodilo, što god to bilo”, objavio je Karlo i zahvalio svima što pomažu.

Ljudi su nedaleko ljekarne vidjeli tragove krvi i krvave maramice, a u cijeli slučaj se uključila i policija, piše 24sata.

OPASNI DEZINFICIJENS DOSPIO NA TRŽIŠTE EUROPSKE UNIJE: Može uzrokovati brojne probleme poput mučnine, glavobolje…