NEOBIČAN POZIV CENTRU 112: ‘Krava mi je vgrzela u gnoj. Na smene smo hitali gnoj ispred nje z vilami, ali nemre van’

‘U današnje vrijeme je kravica u selu sama po sebi čudo i rijetkost, a spašavati kravicu ravno je drugom čudu.’

Centar 112 ove je nedjelje zaprimio poziv gospodina Josipa Grdena iz okolice Gornje Stubice koji nije znao što bi napravio sa svojom kravom Žutom koja je nekako izašla iz štale i zapela u gnojniku.

‘Nekak se otkapčila z lanca, prešla z štale van i ravno v gnjoj iza štale. A gnjoja je pune, nisam se sam vupal voziti ga da nem šlagiran, a moji su gosponi i rekli da neju to delali. Zvozil sam glavnicu sam, ali je veliki kup ostal iza štale, v njega je vgrezla do kraja i nije mogla nikam. Noge su joj prešle nutra i cijelo tijelo, do vrata’, ispričao je gospodin Joža za Zagorje.com.

Davao joj ocat za snagu

Joža i njegova obitelj pokušali su sami izvući nesretnu kravicu, ali nije išlo. ‘Na smene smo hitali gnoj ispred nje z vilami i motikami, da nebi dalje propala. Otkapali sme cijelo popodne, kak sme malo otkopali, pokrenula se za korak i već je bila s prvami nogami vane. Odmetali smo gnjoj dalje, ali više ju nismo mogli dobiti van, nije se mogla pokrenuti. Nije se štela dići, valjda se splašila ili se jako umorila kad se borila cijelo popodne. Bila je mirna ko bubica, ko da je vmrla. Daval sam joj octa na krpi kaj je lizala, da joj da snagu’, kaže gospodin Joža koji je, kad je shvatio da sami to ne mogu napraviti nazvao 112.



Tražio savjet, dobio vatrogasce

Od njih je tražio savjet, a oni su mu poslali vatrogasce. U pomoć su stigla trojica iz DVD Dobri Zdenci i pomogli brže nego što je to itko očekivao.

‘Posvijetlili su i tak se digla, skočila je ko veverica, kak da joj nigdar nije bile niš. Otpeljal sam ju v štalu, jedino ju nisam odma počesal, bila je skroz črna, kad se zakopala v gnoj. Ništa joj nije, samo se zmučila jako’, kaže gospodin Joža.

U DVD-u kažu kako im neobične intervencije nisu strane, ali da ovakvu još nikad nisu imali. ‘U današnje vrijeme je kravica u selu sama po sebi čudo i rijetkost, a spašavati kravicu ravno je drugom čudu’, kaže tajnik DVD-a Dario Posavec.