Zagrebačka carina prodaje zaplijenjeni alkohol, a litra rakije stoji tek 1 euro. Radi se o alkoholu koji se inače uništava, no ovoga to nije bio slučaj. Carina je, naime, na njemu htjela zaraditi pa popuniti državni proračun, javlja Danas.hr.

Prodaje se 428 litara rakije, a početka cijena doista je jedan euro. Gospodarska je kriza izgleda zahvatila i zagrebačku carinu pa ih natjerala na štednju. Uništavanje alkohola bio bi ipak veći trošak.

Licitirati mogu samo ovlašteni proizvođači

"S obzirom na to da se radi o većim količinama alkohola koji se skupio, uništenje robe bi izazvalo trošak, a postoji mogućnost da ju prodamo i da time malo popunimo državni proračun", objasnio je Robert Kučinac, voditelj zagrebačkog carinskog Odjela za prodaju robe.

"Viđeno - kupljeno" - tako funkcionira prodaja, a svi kupci uz prethodnu najavu mogu doći u carinsko skladište, dati svoju ponudu i kupiti alkohol. Ipak, dužni su ponovno destilirati alkohol i baš to je razlog manje cijene po litri.

Licitirati mogu samo ovlašteni proizvođači, a rakiju odnosi onaj tko ponudi najviše. Potražnja bi mogla biti velika jer u trgovinama boca rakije pređe i 40 eura.

"Može doći do nekakvih 4,5 eura što je realna cijena u proizvodnji za litru rakije. Na to još ide trošarina, PDV, trgovačka marža pa vam je na ovim prvim cijenama koje sam rekao od 20, 25 eura sam udio rakije 30 posto", objasnio je proizvođač rakije Dražen Perković.

'Taj novac onda treba dati u dobrotvorne svrhe'

Taj neobično oglas privukao je mnoge građane, iako ne mogu sudjelovati.

"U redu je da prodaju, ali onda taj novac ne sebi uzeti, nego u neke dobrotvorne svrhe, to bi po meni bilo dobro iskorišteno", kazala je Marija iz Zagreba. S druge strane, njezin sugrađanin Božidar to ne podržava. "Ne znam što bih vam rekao, ne znam koji su zakoni, ali po meni to nije u redu", kazao je.

"Ne samo alkohol, nego na sve, na vozila, opojna sredstva sve se to spaljuje nepotrebno, a sve je to repromaterijal i sirovina koju treba znati iskoristiti", objasnio je Zoran.

Natječaj traje još šest dana, a kupci bi nakon prerade mogli dobiti upola manju količinu, no kvalitetniju rakiju.