NEOBIČAN INCIDENT NA MORU KOD PREVLAKE: Crnogorski policajci uz pomoć hrvatskih pregledavaju ribare u hrvatskim vodama. Što se točno događa?

“Crnogorski policajci su išli pogledati naše papire. Dao sam im sve što sam imao, a na pitanje hrvatskim policajcima o razlogu njihova dolaska na moj brod, rečeno mi je da će poslati ribarskom inspektoru zapisnik i vidjetI što će biti”, kazao je ribar Stipe Frančić koji je ribario kod Prevlake

Ribar Stipe Frančić iz Kaštela bio je sudionik neobičnog incidenta dok je u četvrtak oko 18 sati svojim brodom Antun ribario kod Prevlake. Iako je, kaže, ribario u hrvatskim teritorijalnim vodama, u jednom trenutku njegovom brodu se približio patrolni čamac crnogorske policije te mu pregledali papire i upozorili ga na nedozvoljen ribolov.

No, kako piše portal Morski.hr kojemu se Frančić obratio, nije to bilo jedino neobično u tom incidentu. On tvrdi da su skupa s crnogorskim policajcima bili i hrvatski policajci.

Hrvatski policajci na crnogorskom gliseru

“Hrvatska policija s brodom ‘Željko Raguž’ dojurila je na poziv crnogorskih kolega jer Crnogorci ne smiju samostalno ulaziti u naše teritorijalne vode i tada nastaje problem. Dva naša policajca na crnogorskom gliseru prilaze meni koji legalno ribarim u hrvatskim teritorijalnim vodama i ukrcavaju mi se na brod! Bio sam dalje od obale 300 metara i u našim vodama, dakle sve je bilo ispravno. Točnije, udaljeni smo bili 500 metara od obale i 700 metara od crnogorske granice, što sam sve lijepo i snimio. Crnogorski policajci su išli pogledati naše papire. Dao sam im sve što sam imao, a na pitanje hrvatskim policajcima o razlogu njihova dolaska na moj brod, rečeno mi je da će poslati ribarskom inspektoru zapisnik i ‘vidjet ćemo što će biti'”, ispričao je Frančić.

Tomu je dodao da je u petak kontaktirao Upravu ribarstva i monitoring centar koji su utvrdili da nije bilo prekršaja te da se njegov brod nalazio unutar hrvatskih teritorijalnih voda i ribolovne zone Republike Hrvatske.

“More je naše, ali imamo dogovor s Crnom Gorom…”

“Crnogorska policija je došla iz Herceg Novog do naše granice i čekala dok se nije pojavila naša policija. Onda su se dva hrvatska policajca ukrcala na manji crnogorski gliser i krenuli na mene. Rekli su da se maknem da ne bi bilo problema. Kad sam pitao čije je more, rekli su da je naše more, ali da imaju dogovor s Crnom Gorom kako to oni mogu skupa kontrolirati. Spomenuli su da taj dogovor datira iz 2002. Taj dio mora neparnim mjesecom kontroliraju Crnogorci, a parnim hrvatska policija”, ispričao je dalje Frančić za Morski.hr.

Na njegovo pitanje hravtskim policajcima kako je to moguće, samo su – kaže – slegnuli ramenima i kazali da ne žele probleme.

“U Upravi za ribarstvo kažu da možemo ribariti”

Osim toga, Frančić tvrdi da crnogorski ribari nesmetano ulaze u hrvatske vode i love ribu na štap i udicu sve do Molunta u Konavlima.

“Lovio sam palamidarom s propisnim okom, a policajac je rekao da se tamo ne može obavljati ribolov osim udičarskim alatima, međutim toga ni u jednom pravilniku nema. Zato ću opet ići tamo loviti. Interesirao sam se u Upravi za ribarstvo i miran sam jer su mi i oni potvrdili da ribariti možemo”, kazao je.

Frančić kaže kako su se crnogorski policijaci samo smijali i snimali mobitelom pa je, vidjevši to, i on izvadio mobitel i počeo snimati.

“Iznenađen sam, nije mi ugodno bilo. Što njih dira naše more i što se oni diraju u nas”, zapitao se.