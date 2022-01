Čak 26 dana traje potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem koji je dan uoči Nove godine izašao iz beogradskog kluba Gotik i uputio se u nepoznatom pravcu.

Matejev otac Nenad Periš unatoč svemu ne gubi nadu.

"Ja se nadam da ćemo mi Mateja pronaći. Molim Boga da bude živ. Spreman sam na svaku istinu. I to je tako", rekao je Periš za Prvu Srpsku Televiziju.

"Vjerujte mi, ja živim za danas. Ne živim ni za sutra niti živim za jučer. Molim Boga za sutra, a živim za danas. Da se danas dogodi, da danas dođem do njega, da ga danas vidim. Kad sam rekao da sam spreman onda mislim da sam vjernik i ono što je Bog odlučio neka tako bude. Teško mi je i teško mogu to prihvatiti, loš završetak, ali u tom smislu sam spreman. Molim Boga i nadam se da ću Mateja odvesti kući da sjedi pored mene u autu", dodao je Periš.

Ključno pitanje

Matejev otac pričao je i o ključnim pitanjima u istrazi na koja još nema odgovora.

"Razlog izlaska iz lokala, po meni je bitno pitanje. Jer ono bi trebalo dati odgovor na pitanje gdje je Matej išao. I u konačnici, ako Bog da, gdje je Matej i stigao. To mislim da je ključno pitanje koje nakon one snimke s taksijem je on želio negdje otići, u to sam uvjeren. Naravno da i policija i svi njezini dijelovi rade na rasvijetli ne samo taj moment nego oni toliko daleko idu da sve svoje teze do kojih su do sada istragom došli da ih potpuno pokušavaju okrenuti na drugu stranu i da pokušaju toliko duboko i toliko stručno rade da pokušaju po obrnutom razmišljanju riješiti slučaj. Oni ništa ne isključuju", rekao je.

Matejev otac pretpostavlja što je mogao biti razlog Matejevog izlaska iz kluba Gotik te kobne večeri.

"Odlazak u apartman, to mi je palo na pamet. Novac koji je bio u apartmanu možda mu je trebalo novaca. Naći se s nekim, ne znam s kim, nije ni sa kim razgovarao na telefon. Da li je u nekoj komunikaciji u lokalu, ne znam, želio se s nekim naći. Ne znam, stvarno ne znam. I to je ona enigma koja me muči. Kažem, mislim da je negdje želio doći, stići. To mi ta situacija s taksijem pokazuje. Šteta što nije bio slobodan za vožnju. Ne znam, ne znam…", ispričao je Matejev otac.

'Nije skočio u Savu'

Nenad je uvjeren da Matej nije skočio u Savu.

"On sigurno nije skočio u vodu. Kao roditelj mislim da apsolutno nije skočio u vodu. Je li se mogao okliznuti... Je li je mogao, ako je preskočio onu ogradu, doskok bi bio na jednoj kosini za koju mislim da je možda i pod 60 stupnjeva kosa da li je mogao tu skliznuti, udariti se… Je li je to sve istina ja to ne mogu tvrditi. Ali da je namjerno skočio u vodu u to apsolutno ne vjerujem. Jer da je zbog nekakvih razloga želio skočiti u vodu to je mogao napraviti i ispred samog lokala iz kojeg je izašao. Tako da meni to apsolutno nije ni na kraj pameti i dopustite mi da kao roditelj kažem da u to ne vjerujem," rekao je Periš.

"Matej je momak prema kojemu ja kao otac, želeći mu najbolje, nisam imao nikakvu primjedbu koja bi ja rekao nemoj tako nego ovako. Uvijek tata želi bolje, ja gledam svijet na drugi način nego on. On je bio momak koji je završio fakultet, otišao iz Splita u Zagreb, sam riješio stanovanje, došao do kraja, naravno, uz našu podršku. Nije mu bilo teško raditi cijelo ljeto od petog mjeseca do desetog. Imao je djevojku. Ne znam što bih vam rekao. Momak koji je potpuno normalan. Ja kao otac mogu reći pristojan i odgojen. Teško mi je o tome govoriti", ispričao je Nenad Periš o svom sinu.

Odbacuje priče o drogi

Osvrnuo se i na brojne spekulacije o ovom slučaju.

"Ja imam svoj problem. Tako da me ništa ne može toliko dodatno uznemiriti. Ima i tako nekih poluinformacija koje zbunjuju, da kažem tako blago, koje možda dodatno rade nekakve boli nekome tko to čita, mojoj obitelji i prijateljima. Samo ću reći da ne dao Bog nikome da bude u ovakvoj poziciji u kojoj sam ja i da iskuša kako to izgleda", rekao je Periš.

Matejev otac odbacuje priče o drogi.

"Ja apsolutno poznajem moje dijete i ja mu vjerujem. Ja mu apsolutno vjerujem i sukladno tome nije me uopće briga što pišu. Istina će doći i jedino će me istina dovesti do moga Mateja. Osobno nikome ne zamjeram ništa. Nemamo informaciju onu koju svi čekamo, a to je gdje je Matej. Istina je također da nemamo ni onih dodatnih činjenica koje bi nas mogle dovesti do konačne situacije i konačnog odgovora. I to je ono što stvara neizvjesnost na koju nemam odgovora", rekao je Periš.

Podsjetimo, Matej je nestao u noći s 30. na 31. prosinca u Beogradu kada se uputio iz kluba tražeći taksi i od tada mu se gubi svaki trag.