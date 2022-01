Osam dana u Beogradu traje potraga za nestalim 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem. Sve dežurne službe MUP-a Srbije rade na potrazi u koju se uključilo i Više javno tužiteljstvo. Dosadašnji tijek istrage nije otkrio mnogo o tome što se dogodilo Mateju u noći s 30. na 31. prosinca.

"Nema nekih novih saznanja, policija nastavlja potragu i sve istražne radnje za Mateja i tijekom praznika. Dao sam uzorak za DNK identifikaciju. Bio sam u policiji, rekli su mi da se potraga nastavlja, što je dobro. Naglasak je na Savi, odnosno na koritu i njenim obalama. Bili su i psi, tako da se vide aktivnosti“, istaknuo je Matejev otac Nenad Periš za Nova.rs te se još jednom zahvalio svima uključenima u potragu i svima koji su iskazali podršku njemu i obitelji.

Neobične okolnosti nestanka

Inače. Matejev nestanak pratile su neobične okolnosti, a gotovo svakog dana se pojave neke nove informacije, koje bi naizgled mogle pomoći u rješavanju ove zagonetke. Stoga je njegov otac prokomentirao neke od navoda koji su prostrujili medijima. Najprije se osvrnuo na sukob u klubu Gotik, gdje je Matej posljednji put viđen.

"Ja mogu reći ono što sam doznao od Matejevih prijatelja, a to je da nikakvih fizičkih sukoba oni nisu vidjeli i imali u lokalu u vrijeme kad je nestao. Nisam čitao što se piše, jer su moje informacije isključivo vezane za policijske izvještaje. To je ono što mogu reći", istaknuo je.

Na jednoj od nekoliko snimaka u noći na 31. prosinca vidi se kako Matej trči beogradskim ulicama. U jednom trenutku ispred Brankovog mosta zaustavlja taksi, ali ne ulazi u njega. Periš ističe da razgovor s taksistom nije mnogo značio za istragu.

"Meni se čini da svatko, tko je bio u kontaktu s Matejem te večeri, može doprinijeti saznanju kuda se on kretao i gdje je želio otići. Mislio sam da mu je rekao ulicu ili adresu. Kako se i vidi, on je zaustavljao taksi, i kad je stalo vozilo, on je prvo želio da otvori vrata za putnike. Nakon toga se prebacio ka prednjem sjedalu. Vidio sam da komunicira s taksistom i mislio sam da mu je eventualno rekao odredište, ali su mi iz policije rekli da ta situacija nije značajno promijenila ili rasvijetlila nešto. Ne mogu reći što mu je rekao, ali mi je policija rekla da taj događaj nije bio takvog tijeka da bi promijenio situaciju", rekao je stariji Periš.

Je li uzimao drogu?

U medijima se pojavila i navodna izjava taksista da Mateja nije pustio u vozilo jer je već imao zakazanu vožnju, ali da ga ionako ne bi pustio jer je bio "dezorijentiran, kao na nekakvim supstancijama". Predsjednik Policijskog sindikata Srbije, Veljko Mijailović poručio je da su u stanu kojeg su iznajmili Matej i prijatelji te u kombiju kojim su došli u Beograd pronađeni tragovi opojnih sredstava. Matejev otac tvrdi da je on sportaš i da je vodio takav život.

"Svatko tko zna Mateja, znao bi odgovor na ovo pitanje. Matej je, zasigurno, momak koji je, prije svega, sportaš. On je momak koji je bio u treningu, nije pušač. Mlad čovjek koji je imao svoj put, završio je fakultet, bavio se sportom, preko ljeta vozio brodove. Nisam čitao što se pisalo, ali o tim navodima mogu reći da sam siguran da on to ne uzima i da to nije posljedica ove tragične situacije. Matej je primjeren mladi čovjek, posvećen svom poslu. Oni su došli u Beograd da proslave i da se zabavljaju. Ako je nešto bilo, to je jedino alkohol", kaže Periš.

Obitelji treba mir

Nenad Periš, inače međunarodni vaterpolski sudac, zahvalio se na angažmanu i podršci koju je dobio proteklih dana. Zamolio je novinare da ne dolaze ispred njihove obiteljske kuće u Splitu te da obitelji pruže mir. Građanima Srbije čestitao je Božić.

"Želio bih svima poželjeti iskrene čestitke za Badnji dan i Božić, svim građanima Srbije, svima koji mi proteklih dana pružaju podršku. Želim da u krugu obitelji provedu praznike i budu sretni", zaključio je Periš.