NEMOJTE DA VAS UHVATI NESPREMNE: Svakodnevica u Zagrebu od sutra postaje znatno skuplja

Od ponedjeljak 30. srpnja cijene parkinga u Zagrebu itekako skaču i to u prvoj zoni čak 100 posto.

Pod okrljiem ljeta u razdoblju kad su oni koji bi se bunili mahom na godišnjim odmorima i izvan grada pa ne mogu podizati preveliku buku Grad Zagreb bez većih problema obistinio je svoje najave o podizanju cijena parkinga.

Tako će od ponedjeljka Zagrepčani i njihovi gosti iz lisnica morati izdvajati daleko više za parkiranje svojih limenih ljubimaca nego što su to činili do sada. Ne samo daleko više, nego primjerice u prvoj zoni grada 100 posto više. Naime, cijene će ondje porasti sa šest na čak 12 kuna, a parking će se ondje odsada naplaćivati do 22 sata.

U drugoj zoni cijene će porasti nešto manje s 3 na pet kuna, dok će u zelenoj odnosno trećoj zoni sat vremena parkiranja umjesto kunu i pol iznositi dvije kune.

Nove cijene parkiranja objavljene su u Pravilniku o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža koji je 12. srpnja objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Poskupljenje od ponedjeljka mogu očekivati i svi oni koji se koriste javnim garažama. Tako ćete za parkiranje u garaži na Tuškancu sat vremena platiti 10 umjesto dosadašnjih pet kuna.

U većini ostalih javnih garaža cijena će porasti s četiri na šest kuna.