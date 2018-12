NEMOJTE DA VAS UHVATI NESPREMNE: Sutra stiže snijeg, bit će jako hladno, ali nije to ništa prema onome što nas čeka do kraja tjedna

Ako vam je nedostajalo padalina, evo ih od sutra

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će u Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno s povremenim oborinama, uglavnom na Jadranu i u gorju.

Duž obale će padati kiša, u unutrašnjosti Dalmacije te Istre i susnježica, dok će u gorju padati snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Oborine će biti češće u drugom dijelu dana, dok bi na istoku mogle i posve izostati.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, duž obale mjestimice umjerena i jaka bura, u Dalmaciji i istočnjak.

Najniža temperatura od kretat će se -6 do -1, na Jadranu od 1 do 6, a najviša dnevna između 0 i 5 °C, na Jadranu od 5 do 10 °C.

Još hladnije do kraja tjedna

Na kopnu će do nedjelje biti većinom oblačno uz snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača, ponešto debljeg u gorju. U petak će biti više snijega u sjeverozapadnim krajevima, a u subotu u gorju i na istoku zemlje. Od nedjelje slijedi smirivanje i djelomično razvedravanje, ali uz vrlo hladna jutra.

Do nedjelje će na sjevernom Jadranu hladnije, uz umjeren i jak istočnjak i buru, a ponegdje je moguć i snijeg nošen burom. No većinom će padati kiša, kao i u Dalmaciji, gdje će uz jugo biti toplije, i to osobito južnije od Splita. Mjestimice su mogući i obilniji pljuskovi, praćeni grmljavinom. Na sjevernom Jadranu bura će ponovo pojačati u utorak. S tom burom će biti puno manje problema nego s ovom do nedjelje, kada će more biti i valovito, povremeno i jače valovito, stoji u prognoti HRT-ove meteorološke službe.