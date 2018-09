NEMILOSRDNI RAT ZA PREVLAST U HDZ-u: ‘Plenković će ovu igru odigrati do kraja, a otkrit ću vam i scenarij po kojem pada Vlada’

Osobe bliske premijeru tvrde kako Plenković nema veze s ovim slučajem

Ako je jučer informacija o početku konačnog sukoba za prevlast u HDZ-u bila u sferi spekulacija, današnji istup neimenovanog, ali upućenog člana te stranke otklanja sve sumnje.

“Ovo je obračun, i to žestok, šefa HDZ-a Andreja Plenkovića s njegovim zamjenikom Milijanom Brkićem. Tu sada nema dileme”, rekao je izvor iz vladajuće stranke za Jutarnji.

Smatra da će Plenković ovu igru odigrati do kraja, a glavni igrač u cijeloj utakmicu, baš kao što je to jučer za Net.hr objasnio analitičar Davor Gjenero, zapravo je ministar policije Davor Božinović.

Isplanirani sljedeći potezi

“Oni pod sobom imaju represivni aparat i obavještajne službe, nabačena im je lopta i odlučili su je iskoristiti. Naravno, sve će to biti legalno i zakonito u sklopu istraga koje se provode. A ako su sada bačene ovakve karte, onda je sigurno da su isplanirani i sljedeći potezi”, uvjeren je neimenovani HDZ-ovac.

Cilj je jasan – srušiti Milijana Brkića, a s ove vremenske distance, podsjeća izvor, znakovito je i imenovanje Roberta Kopala Plenkovićevim savjetnikom. Podsjetimo, Kopal je nedavno postao šef Odjela za analitiku u HDZ-u, radio im je istraživanja i analize za izbore, a prije je radio u SOA-i o čemu je pisao i Net.hr.

Izbori zbog Brkića?

Osobe bliske premijeru tvrde kako Plenković nema veze s ovim slučajem. “Sasvim sigurno, to nije isprovocirao Plenković. Ovo je vrlo neugodna situacija za Brkića. A ono što je sigurno jest to da se Plenković neće zalijetati. On ima vremena. Reagirat će tek kad vidi koliki je opseg cijelog ovog slučaja”, kažu Plenkovićevi pobornici.

Jedan drugi istaknuti član stranke uvjerava da će Brkićev utjecaj u HDZ-u u najmanju ruku oslabjeti, a ako se pokaže da je i sam umiješan, tolerancije ne smije biti.

“Plenković bi tu onda morao oštro nastupiti, a to bi onda završilo prijevremenim izborima”, kaže ovaj HDZ-ovac za Jutarnji jer je uvjeren da bi Plenković izgubio dio saborskih zastupnika koji podržavaju Brkića čime bi pala Vlada.