Saborska zastupnica Kluba zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Dalija Orešković, prokomentirala je na Twitteru posljednja događanja u državi. Malo o obnovi na Baniji, malo u poskupljenjima zbog prelaska na euro i malo o Vladinom planu.

"Uzajamnost je divna riječ. Često nedostižna u stvarnom životu. Obije se o glavu onima koji na uzajamnost nisu spremni. Npr., trgovci i pružatelji usluga poslušat će poziv Vlade da prestanu s nepoštenom praksom kao što i ova Vlada AP sluša poziv građana da prestane s korupcijom", krenula je Oreškovića. No, nije tu stala.

"Siri, pokaži kako umjesto punta izgleda bacanje koplja u ništa. Siri: ", napisala je i podijelila naslov ovaj naslov:



Potom je podijelila priču DW-a o njemačkom modelu obnove nakon poplave te je postavila kratko pitanje: 'Je li to tako teško?'

Popularna saborska zastupnica poznata je po britkom jeziku, a omiljena meta su joj HDZ, Vlada i premijer.

nedavno je pričala o glasanju o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, odluci koja nije dobila potrebnu dvotrećinsku većinu. Orešković odbacuje ocjenu da je takvom ishodu glasanja presudila mržnja prema HDZ-u.

"Trebala se poštovati uloga predsjednika, ali volje za to nije bilo. Mislim da nije narušen ugled Hrvatske, jer ako išta narušava ugled zemlje to je postupak jedne partije koja guši svaki demokratski proces. Ako nas nešto sramoti pred svijetom, onda je to Andrej Plenković i njegova samovolja. To je jedna putinovština jer Ustav daje i drugim akterima pravo na odluku", kazala je i napomenula da Hrvatska nije nesvrstana u ratu u Ukrajini.

"Jasno smo se svrstali na stranu žrtve, na stranu Ukrajine, zato je i donesena jednoglasna rezolucija u Saboru. Dakle, proglašavati saborske zastupnike kao rusofile ono je što Putin provodi u svojoj državi. Plenković nije imao iskrenu namjeru pomoći Ukrajincima, nego je htio rušiti opoziciju", smatra.