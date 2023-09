Samo Zagreb provodi teror superodlikaša, a u Šibeniku ih primjerice ima pet posto, piše u ponedjeljak Jutarnji list, navodeći da roditelji i djeca ne prežu ni pred čim da upišu elitne škole u glavnom gradu, što nije slučaj u ostatku države.

Da se hrvatski obrazovni sustav neuspješno suočava s trendom hiperinflacije odlikaša i superodlikaša u osnovnim školama poznato je već godinama, no podaci iz e-Rudnika, statističke baze Ministarstva znanosti i obrazovanja, pokazuju da to nije točno: Hrvatska nema problem s hiperinflacijom petica, to je gotovo isključivo problem Zagreba.

Nijedna druga županija nema ni približno tako nerealno mnogo odličnih i superodličnih učenika. Već i letimičan pogled na grafički prikaz podataka o općem uspjehu djece na kraju pojedinih razreda osnovne škole pokazuje da u Zagrebu nešto nije u redu: u svim razredima osmoljetke, od 1. do 8., odličnih učenika na kraju godine ima više (50 ili više posto) nego svih ostalih učenika zajedno!

Svaki peti učenik završava osmi razred s 5,0!

U ostalim županijama, bez iznimke, odlični ne čine ni najbrojniju skupinu, a kamoli većinu, ni u jednom od viših razreda osnovne škole. Nakon završetka nižih razreda, od 5. razreda nadalje, primat preuzimaju vrlo dobri učenici koji svugdje čine većinu, a u nekim županijama, poput Šibensko-kninske, Brodsko-posavske ili Virovitičko-podravske, učenici koji su prošli dobrim uspjehom, odnosno trojkom, u 7. ili 8. razredu brojniji su od onih koji su razred završili odličnim uspjehom.

Kod superodlikaša, odnosno onih čiji je prosjek 5,0, razlike su još veće: u Zagrebu je svaki peti učenik osmi razred završio s 5,0!

Na drugom je mjestu Osječko-baranjska županija u kojoj je, u odnosu na Zagreb, gotovo dvostruko manje učenika imalo 5,0, a u posljednjoj, Šibensko-kninskoj županiji, superodlikaša je tri i pol puta manje nego u Zagrebu (5,7 posto), piše novinarka Jutarnjeg list Kristina Turčin.