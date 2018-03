Ništa od razdvajanja otpada, nemaju kamo s njim?!

Sudeći po izjavama koje stižu iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode, hrvatski građani neće tako skoro dobiti priliku da sortiraju svoj kućni otpad, kako bi onda plaćali samo odvoženje onoga što se reciklirati ne može.

Naime, kako je na okruglom stolu o gospodarenju otpadom kazao Mario Obrdalj, pomoćnik ministra Mihaela Zmajlovića, Hrvatska najvjerojatnije neće ispuniti cilj zadan u predpristupnim ugovorima s EU-om da do kraja ove godine udio biorazgradivog otpada u ukupnom komunalnom otpadu smanji za 25 posto u odnosu na 1997. godinu.

Novi Zakon o otpadu trebao bi dati smjernice za primarnu selekciju otpada, no kako je kazao Obrdalj, “ako primarne selekcije bude, vrlo brzo će se postaviti i pitanje što sa tako prikupljenim otpadom, koji treba biti oporabljen”. Drugim riječima, piše Novi list, država očigledno već dugo oklijeva komunalnim poduzećima u gradovima i općinama propisati primarnu selekciju otpada, jer sa tako prikupljenim, biorazgradivim otpadom nema kud!

Kako je potvrdio i Obrdalj, različite mjere, pa tako i primarna selekcija otpada, mogu dovesti do smanjenja biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, ali to onda podrazumijeva i korištenje prikupljenog otpada. Hrvatska kapaciteta za to nema, odnosno nema dovoljno, zbog čega se odvoz otpada više možda neće naplaćivati po četvornom metru stana, kao sada, ali se neće otići ni puno dalje u poticanju građana da otpad selektiraju.

Iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode reagirali su na članak koji smo objavili tvrdeći da su izjave krivo prenesene.

Tekst demantija prenosimo u cijelosti:

Sudjelujući na okruglom stolu u HND-u, pomoćnik ministra Mario Obrdalj zastupao je stavove Ministarstva zaštite okoliša i prirode koje se odlučno zalaže za neodložno provođenje zakonskih obaveza jedinica lokalne uprave po pitanju gospodarenja otpadom kako bi se što hitnije uspostavio cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Pri uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom od odlučujuće važnosti su uspostava naplate po volumenu i primarna selekcija.

Pristupnim ugovorima RH je preuzela određene obaveze po pitaju gospodarenja otpadom. Primjerice, smanjenje količine odloženog biorazgradivog otpada do kraja 2013. Zatim obavezu da se do 2015. mora osigurati odvojeno sakupljanje barem sljedećih vrsta otpada: papir, metal, plastika i staklo. Do 2018. moraju se sanirati i zatvoriti sva postojeća odlagališta. Do 2020. godine mora se osigurati priprema za ponovnu uporabu i recikliranje za barem: papir, metal, plastiku i staklo, odvojeno sakupljenih iz otpada iz kućanstva, a po mogućnosti i iz drugih izvora, u minimalnom udjelu od 50% cjelokupne mase sakupljenog otpada.

Samo odvajanje odnosno primarna selekcija nije dakle propisano direktivama niti pristupnim ugovorom, ali je indirektno jedna od osnovnih mjera za postizanje ciljeva. Da bi se građani stimulirali na odvajanje otpada potrebno je uvesti naplatu po zapremini ili količini odnosno težini umjesto po kvadratnom metru stambenog ili poslovnog prostora. Da odvojena biorazgradiva komponenta ne bi nakon odvajanja opet završila na odlagalištu potrebno je izgraditi CGO-e i druga postrojenja za obradu bio otpada poput kompostana i biopostrojenja. Na upit sudionika okruglog stola, pomoćnik Obrdalj je naglasio da ministarstvo iznimno podržava ovakva rješenja i korištenje biokomponente i bioplinova za proizvodnju energije. Pomoćnik ministra Obrdalj nikada nije rekao da ministarstvo odustaje od odvojenog prikupljanja već je naglasio da je za ispunjenje cilja potrebno uspostaviti cjeloviti sustav kojeg danas nema te da je udjel biorazgradive frakcije oko 70% u komunalnom otpadu i da se u RH na neuređena odlagališta odlaže 95% biorazgradive komponente.

Primarna selekcija i uspostava sustava CGO-a ne samo da nisu u koliziji nego je upravo rad na jednom i drugom preduvjet uspostave cijelog sustava gospodarenja otpadom. Upravo zbog toga Ministarstvo radi svim snagama na uspostavi CGO-a, sanaciji odlagališta, uspostavi reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica ali i na edukaciji građana o važnosti primarne selekcije i naplati po volumenu.

Pomoćnik Obrdalj također je istaknuo da se smanjenje količine odloženog biorazgradivog otpada može ostvariti provedbom više mjera: odvojenim sakupljanjem, kompostiranjem, mehaničko biološkom obradom u CGO-ima. Naglasio je da svaka tehnologija ima prednosti i mane te da ovisi o području na kojem se implementira i pojedinom sastavu otpada. Zelene otoke nije niti jednom jedinom riječju spomenuo. Na primjedbu predstavnika Zagrebačkog Holdinga (Čistoće) da je zakonska odredba o naplati usluge prikupljanja i odvoza otpada neprovediva odgovorio je da to ne stoji jer se takav sustav provodi u više od 60% komunalnih društava te da je naplata po zapremini ili težini jedini način stimulacije građana da počnu odvajati otpad na kućnom pragu i da smanje količinu otpada.

Utvrdio je da je potpuno nestimulativno i nezakonito naplaćivati uslugu po četvornom metru jer je onda sasvim svejedno koliko otpada odložite u posudu budući da je cijena uvijek ista. Pomoćnik Obrdalj nikada nije rekao da je naplata po zapremini posude ‘nikakva motivacija’. Naglasio je da je nužna edukacija građana kao temelj za uspostavu sustava te da će ista biti propisana kao obaveza u novom Zakonu o otpadu. Zaključio je da je RH spremna za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom jer postoje zakonski i drugi akti koji daju temelj za to, postojeći Zakon o otpadu to izrijekom nalaže. No, budući da se na uspostavi sustava trebalo početi raditi pred deset godina a napravilo se ništa ili vrlo malo, sad nas čeka provedba u vrlo kratkom vremenu. Usprkos svim izazovima, naglasio je da je optimist, da je RH još uvijek u rokovima za ispunjenje obveza ali da će biti velik izazov ispuniti pojedine međurokove.