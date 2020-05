NEMA ZRĆA, NEMA ZABAVE: Klubovi na najpoznatijoj hrvatskoj plaži ostaju zatvoreni, a Novalja ostaje bez 100 milijuna eura?

Vlasnici ugostiteljsko-zabavnih sadržaja predviđaju pad broja gostiju na Zrću od 90 do 100 posto, dok su u novaljskoj Turističkoj zajednici oprezniji s procjenama, oslanjajući se na povoljnu epidemiološku situaciju i diverzifikaciju turističke ponude

Čini se kako najpoznatija i najzabavnija hrvatska plaža ove godine neće primiti vojsku mladih partijanera iz čitavog svijeta. Naime, gotovo svi veliki festivali u zemlji su otkazani, a neizvjesno je i kako će se putovati iz inozemstva u Hrvatsku i kakve će epidemiološke mjere biti propisane za ljeto, što u konačnici znači da će Zrće narednih mjeseci biti neuobičajeno mirno. Iako je pad u turizmu već zabilježen, a brojke nisu na razini na kojoj su u cijelom sektoru navikli, ono što će se dogoditi u Novalji i okolici spada u red najcrnjih scenarija.

“Moje je predviđanje da će Zrće imati od nula do najviše pet posto posjetitelja u odnosu na prošlu godinu. Govorimo dakle o gotovo stopostotnom padu. Novalja se na to treba pripremiti. Generalno, ako budemo na razini od trideset posto dolazaka i noćenja, u odnosu na prošlu godinu, možemo biti zadovoljni. Toliki pad zvuči loše, ali s tim se moramo suočiti. Lagati sam sebe i zavaravati se da će se dogoditi neko čudo koje će spasiti sezonu znači samo raditi dvostruku štetu. Zrće je do sad činilo nekakvih sedamdeset posto dolazaka u Novalju. Za toliki postotak naših gostiju Zrće je bio motiv dolaska. Zrće ne možemo gledati samo kao na plažu i klubove gdje ljudi dolaze na partyje, nego kao glavni razlog zbog kog su ti gosti stigli. Naravno, oni će iznajmiti skuter, spavati u pansionu, kampu, hotelu, pojesti pizza cut, koristiti usluge taksija i javnog prijevoza te konzumirati druge sadržaje, ali i dalje su došli zbog toga da bi tulumarili na Zrću. Dakle tih gostiju ove sezone neće biti ili će ih biti vrlo malo i s tim se moramo suočiti”, rekao je u razgovoru za Novi list vlasnik kluba Kalypso, Boris Šuljić.

U njegovom klubu tijekom ljeta radi izmešu 80 i 100 ljudi, a “zabavna industrija” cijelog Zrća stoji na leđima oko 1500 zaposlenika, i to ne samo u klubovima. Svi će oni vjerojatno neće imati što raditi na Zrću, a moguće je da na toj plaži, s obzirom na visoke troškove poslovanja, apsolutno ništa neće raditi.

“Otvoriti ili ne, vjerojatno svi o tome razmišljamo. To su veliki klubovi, oni najveći, poput Noe ili Aquariusa, Papaye, imaju kapacitet od tri do četiri tisuće ljudi, a ne vjerujem da će gostiju biti više od nekoliko postotaka od tih brojki. Ako u klubu u kojeg inače stane tisuću, dvije ili tri tisuće ljudi imati njih tristo ili četiristo to naprosto ne izgleda dobro i privlačno. S tim brojem klub izgleda prazno. Upitno je i kakve će mjere zaštite biti na snazi, a klubovi na Zrću ne mogu funkcionirati na način da gosti drže razmak od dva metra. Naprosto, držanje razmaka i provedba ostalih mjera koje su za sad još na snazi, ne ide s tom vrstom života i zabave. Drugo je pitanje hoće li i koliki interes imati naši partneri, organizatori i promotori festivala i drugih događanja, da uopće nešto pokušaju organizirati ovog ljeta. Nakon toga, svaki od nas morat će sjesti i odraditi matematiku, da vidimo što bi nam uopće značilo otvaranje i rad tijekom ove sezone”, rekao je Šuljić i dodao kako klubovi na Zrću mogu primiti oko 20.000 gostiju.

Ovisnost o Zrću

Sama Novalja, pak, ovisi o Zrću, a s obzirom na to da su velika okupljanja još uvijek zabranjena, pitanje je i što će biti s drugim zbivanjima, poput sportskih natjecanja i tradicionalnih manifestacija. Naime, turizam je daleko najveća gospodarska grana i pokretač razvoja u Novalji, ali teško da će se dostići prošlogodišnjih 1,7 milijuna noćenja i svu zaradu koja je s njima došla. Mnogi od njih su bili upravo partijaneri sa Zrća.

“Mogu reći da je od ukupnog broja noćenja, gotovo 900.000 ostvareno u privatnom smještaju, a u tom segmentu je riječ uglavnom o takozvanim party gostima. Tu će pad broja noćenja sigurno biti najizraženiji. Dobra je stvar što je gotovo trećina noćenja u Novalji lani bila ostvarena u kampovima, koji se u sadašnjoj situaciji, mogu možda najlakše i najbrže prilagoditi mjerama zaštite od epidemije COVID-19, te otvoriti svoja vrata gostima, poštujući pri tom sve mjere održavanja udaljenosti i izbjegavanja masovnih okupljanja. Na Zrću je teško zamisliti provedbu takvih mjera. Primjećujemo da se ovih dana, kako su se polako počele otvarati granice i ublažavaju se mjere zaštite, ipak pojačava booking i najave dolazaka gostiju. Ono što je posebno važno za nas je da ti gosti koji su rezervirali smještaj, sada rezerviraju za znatno duže periode nego li je to bio slučaj zadnjih godina. Godinama je trend bio da se tijekom odmora želi obići čim više destinacija, uz kraće periode boravka u svakoj od njih. Sada, zbog epidemije, to više nije slučaj”, pojasnila je direktorica novaljske Turističke zajednice, Marina Šćiran Rizner, potvrdivši Šuljićeve prognoze i rekavši kako računaju na pad broja gostiju od 75 posto.

Dodala je i kako turisti umjesto gradskih destinacija, masovnih manifestacija i Zrća traže mir, osamu, kampove i vile, odnosno mjesta gdje će se osjećati sigurno i biti u doticaju sa što manjim brojem ljudi. Iako je Hrvatska u epidemiološki povoljnoj situaciji i relativno blizu velikih zemalja iz kojih turisti najčešće dolaze, gubitak sa Zrća bit će nemoguće nadoknaditi. Kako bi pomogla turističkom sektoru, Turistička zajednica Novalje je smanjila svoj proračuna za više od dvije trećine te smanjila sve pristojbe i ukinula paušale za iznajmljivače, što je i početak priprema za vraćanje turista sljedeće godine.

Diverzifikacija ponude

U takvoj situaciji može pomoći i diverzifikacija turističke ponude, čemu se Novalja već okrenula. Zahvaljujući visokim prihodima sa Zrća, u pripremi je gradnja marine, a i autokampovi se pripremaju. No, cijeli otok Pag ima mnogo toga za ponuditi, čega su i u Novalji svjesni.

“Zrće je naš najveći, najpoznatiji proizvod, koji donosi najveće prihode i toga smo apsolutno svjesni, cijenimo ga i podržavamo u svakom pogledu. No radimo na razvoju outdoor turizma, nautičkog turizma, gastronomske ponude i svih ostalih vidova turizma, jer sad se, u ovoj epidemiji i krizi, pokazalo koliko je ovakva monokultura turizma mladih opasna. Svi iz ovoga moramo izvući pouke. Usmjereni smo već sada na produženje sezone i takozvanu outdoor ponudu. Već ove godine možemo, unatoč brojkama koje će biti znatno manje od očekivanih, pokazati te svoje prednosti i napraviti dobru reklamu za iduće sezone. Na početku smo realizacije 20 milijuna kuna vrijedne pristupne ceste za novu luku čija gradnja bi trebala početi kroz idućih godinu i pol dana. Želimo ići u smjeru razvoja nautičkog turizma, outdoor turizma, hotelskog smještaja koji se zadnjih godina jako dobro razvija, stvaramo infrastrukturu koja neće biti ovisna samo o tih nekoliko mjeseci održavanja ljetnih festivala na Zrću. Naravno, Zrće i dalje ostaje naš najvažniji i najprepoznatljiviji turistički proizvod, brend poznat u svjetskim razmjerima koji je i Novalju učinio poznatom u čitavoj Europi i svijetu, čega smo itekako svjesni. Bez Zrća Novalja ne bi bila ovo što je danas”, poručio je novaljski gradonačelnik Ante Dabo.

Na kraju, evo što konkretno Zrće znači za turizam te razvoj Novalje, kao i cijelog otoka Paga. Brojke koje ono donosi svake godine su, u ovakvoj krizi, teško nadoknadive.

“Oko pedeset posto dolazaka i noćenja u Novalji ostvaruju mladi koji dolaze prvenstveno zbog Zrća. Oni su vrlo dobri potrošači, čija je osobna potrošnja znatno veća od prosječnog turista u Hrvatskoj i daleko nadmašuje potrošnju, primjerice, članova obitelji koje dolaze kao turisti. Svaki od naših partijanera, na smještaj, hranu, izlaske i druge usluge, dnevno potroši minimalno 120 eura. Kad to pomnožimo s brojkom od oko osamsto tisuća noćenja koliko oni ostvare, govorimo o gotovo 100 milijuna eura, što je ogroman novac”, zaključio je Dabo.