VEĆ SUTRA KREĆE DRASTIČNO ZATOPLJENJE: Sever Weather Europe objavio prognozu za početak prosinca, ovo će nam teško pasti

Do srijede će temperature biti primjerenije proljeću, a mnogima bi probleme mogla stvarati južina

Hladno vrijeme će brzo oslabiti diljem istoka središnje Europe i Balkanskih poluotoka, piše Severe weather Europe.

Meteorolozi HRT-a također su najavili osjetno toplije vrijeme nakon nedjelje koje bi moglo dosta otežavati život onima osjetljivima na vrijeme.

U danima koji slijede na kopnu promjenljivo oblačno i toplije, uz slab i umjeren jugozapadni i južni vjetar. Povremeno će biti i barem malo kiše, najvjerojatnije u ponedjeljak i četvrtak, a osobito u utorak ujutro i magle.

Na Jadranu i dalje promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, osobito do utorka te u četvrtak. Slabo i umjereno jugo okrenut će na jugozapadnjak, zatim i sjeverozapadnjak, a u srijedu je ponovno izgledno jugo. Temperatura zraka još će malo porasti, pa će oko podneva i u rano poslijepodne nerijetko biti i oko 15 °C.

Već sutra toplije vrijeme

Već sutra možemo očekivati djelomice sunčano i toplije, ističe i DHMZ. Uz povremeno više oblaka na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice će pasti malo kiše, koja se prijepodne u gorskim predjelima može smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Ujutro u unutrašnjosti moguća magla. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na Jadranu jugo koje će na sjevernom dijelu okretati na jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, a na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu te između 12 i 15 °C na Jadranu.

U srijedu nas čeka i kiša

Zatopljenje će se nastaviti i u ponedjeljak, a utorak nas čeka još toplije vrijeme. Temperatura će u nekim dijelovima Hrvatske prestići i proljetnih 16 stupnjeva, a u srijedu na obali možda dosegne i ljetnih 20-ak stupnjeva.