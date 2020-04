NEMA ZARAŽENIH U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI: Ravnatelj bolnice: ‘Najviše me bilo strah da ljudi ne pregore’

Nema novozaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, no zabilježeno je jedno kršenje samoizolacije: ‘Bili smo dobri u disciplini, šteta je da se to događa, pozivam sugrađane da se striktno drže mjera samoizolacije’

U Dubrovačko-neretvansko županiji od 45 testiranih osoba nitko nije bio pozitivan na koronavirus. “To je dobro i potvrđuje stabilno stanje u županiji,” izjavio je župan Nikola Dobroslavić na konferenciji za medije Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije, javlja Dubrovački dnevnik.

“Pozivam sugrađane da se, koristeći pogodnosti olakšanjem mjera po pitanju prometa, i dalje ponašaju održavajući higijenu, socijalnu distancu i da ne izlaze iz svojih kuća ako ne moraju,” kazao je. Dodao je i kako je zabilježeno jedno kršenje samoizolacije te prije nekoliko dana još jedan slučaj. “Bili smo dobri u disciplini, šteta je da se to događa, pozivam sugrađane da se striktno drže mjera samoizolacije,” kazao je.

PLENKOVIĆ OD HGK DOBIO LISTU ZAHTJEVA: Žele otvaranje svih dućana, salona, kafića i restorana… Evo kako su to osmislili

Jedan pacijent je na intenzivnoj

“Do danas je upućeno preko 1400 uzoraka, nemamo novih pozitivnih osoba na Covid-19. Ukupna brojka pozitivnih osoba je 110. Imamo 26 hospitaliziranih osoba, od tog 18 u dubrovačku bolnicu, ostali su u Studentskom domu. Do kraja dana očekujemo novu pošiljku zaštitne opreme, sutra će biti distribuirana,” kazao je načelnik stožera Joško Cebalo.

“17 ljudi je na zaraznoj, osam u studentskom domu, jedan pacijent je intubiran u jedinici intenzivnog liječenja. U KBC Split je još jedna osoba transportirana iz Dubrovnika na respiratoru,” kazao je Marijo Bekić, ravnatelj bolnice.

“Od 110 zaraženih, imamo 57 muškaraca. Prosječna dob je 56 godina, minimalna 8, maksimalna 93. Najviše pozitivnih je od 50 do 59 (24 osobe). Prema mjestu oboljenja, u Dubrovniku je 38 osoba plus sedam iz Doma za starije Dubrovnik, Konavle 26…”, kazao je Mato Lakić, ravnatelj ZZJZ DNŽ. “Na današnji dan je 530 osoba u samoizolaciji, zabilježen je slučaj kršenja samoizolacije što je 18. osoba i 19. slučaj kršenja samoizolacije,” izjavio je Ivan Pavličević, načelnik PU DN.

[VIDEO] DIVJAK OBJAVILA VAŽNU PORUKU ZA MATURANTE: Evo koje se gradivo neće nalaziti u ispitima

Naizazovniji momenat tijekom epidemije

Odgovarajući na novinarska pitanja, Bekić je kazao koji je bio najizazovniji momenat otkako je krenula epidemija. “Bio je to psihološki element jer je djelatnicima ovo nova situacija. Najviše me bilo strah da ljudi ‘ne pregore’ u tom novim uvjetima, to su mladi ljudi, neki se ne sjećaju Domovinskog rata, to je za njih bila nova situacija,” izjavio je Bekić.

“Prošli tjedan smo imali dvije operacije, bebe od osam mjeseci i starije osobe od 90 godina, ne bavimo se samo Covidom,” dodao je.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.