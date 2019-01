NEMA ZABUŠAVANJA: Bolje vam je da očistite snijeg nego da punite državnu blagajnu. Kazne su zbilja paprene

Čišćenje snijega jeftinije je od punjenja državne blagajne pa su tako brojni građani posljednjih dana u velikim akcijama s lopatama u rukama

Kazne za neočišćen snijeg iznose od 700 do 10.000 kuna, a koliko se on čisti na tlu oko kuća, zgrad ai ureda nadgledaju komunalni redari, dok čišćenje na automobilima nadgledaju policajci.

Nesavjesne građane komunalni redari najprije će upozoravati, a zatim i kažnjavati. Ako ste pravna osoba, kazna je od pet do 10 tisuća kuna, dok se kazne za fizičke osobe kreću od tisuću do dvije tisuće kuna.

Dobro planiran sustav stanara

No, kad je riječ o stambenim zgradama, čišćenje zna biti problem. “U većoj zgradi to je puno veći problem. Ne može se za pet ili deset minuta osigurati da ljudi mogu sigurno prolaziti. Morate imati nekakav sustav pomoću kojeg ćete tijekom godine planirati da imate neku ekipu koja će doći i to počistiti”, rekao je Branko Bartolec, predstavnik suvlasnika jedne stambene zgrade za Dnevnik.hr.

Osim stanara, kažnjavaju se i vozači koji na svojim autima nisu očistili snijeg. “Propisana novčana kazna iznosi 700 kuna. Osim zakonske obaveze, preporuka je da to vozači naprave i zbog vlastite sigurnosti, ali i sigrunosti drugih sudionika u prometu”, rekao Darko Grac iz Ravnateljstva policije.