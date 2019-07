NEMA VRIJEME MILOSTI PREMA PRODUŽENOM VIKENDU: Vakula javio kakvi nas problemi čekaju, nevolje kreću već danas

Oblačnije i nestabilnije bit će na kopnu, pri čemu je navjeća vjerojatno izraženijih pljuskova i grmljavine u petak i tijekom vikenda

Najpoznatiji hrvatski meteorolog Zoran Vakula za HRT je objavio novu vremensku prognozu u kojoj navodi kako će sutra temperatura biti iznadprosječna. No, uskoro opet stiže nestabilno vrijeme.

“U većini Hrvatske dodatno će se povećati ionako iznadprosječan broj vrućih dana u ovome mjesecu. Pritom će se u mnogim krajevima nastaviti nadmetanje sunca i oblaka, kojem će se ponegdje nakratko pridružiti i kiša, pa i u obliku pljuska praćenog grmljavinom, i to uglavnom na kopnu, dok će na Jadranu prevladavati sunce i vedrina, uz mirno i malo valovito more, temperature većinom od 24 do 27 °C.

Što se tiče prvih dana kolovoza, bit će povremene kiše i grmljavine, vjerojatno najviše u petak, i to ne samo u unutrašnjosti, već i na većem dijelu Jadrana.

Srijeda – sunce, oblaci, vrućina, ali i mjestimična povremena kiša i grmljavina

U većem dijelu istočne Hrvatske nestabilnije će biti poslijepodne, a u zapadnoj Slavoniji i Podravini povremena kiša i grmljavina mogući su i prije. Vjetar slab, gdjegod prolazno i umjeren sjeverozapadni, a temperatura zraka ujutro najniža od 19 do 22 °C, poslijepodne najviša oko 31 °C.

U središnjoj Hrvatskoj bit će također iznadprosječno toplo za kraj srpnja, čak će i noć biti neugodno toplla. No već u noći i ujutro velika je vjerojatnost mjestimične povremene kiše i grmljavine koje će biti i u nastavku dana.

Vjerojatno još nestabilnije bit će u gorju, pa i u unutrašnjosti Istre, a poneki je pljusak s grmljavinom moguć i uz obalu sjevernog Jadrana, uglavnom na riječkome području. Najniža temperatura zraka uz more od 21 do 24 °C, u unutrašnjosti od 15 do 18 °C, a najviša većinom između 29 i 32 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije temperatura će biti i viša, što će na kopnu dodatno potaknuti poslijepodnevne razvoje oblaka i pljuskove. Uz obalu sunčanije, prema otvorenome i vedro, uz slab do umjeren maestral, koji će donositi osvježenje s mora.

Nastavak tjedna promjenjiv, najnestabilnije u petak

Oblačnije i nestabilnije bit će na kopnu, pri čemu je navjeća vjerojatno izraženijih pljuskova i grmljavine u petak i tijekom vikenda. No, velika vrućina će nakon petka izostati te će se temperatura uglavnom kretati oko prosječnih vrijednosti za početak kolovoza.

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće, ali ne posvude i suho. U četvrtak i ponedjeljak poneki je pljusak s grmljavinom moguć uglavnom na sjevernom dijelu, a u najnestabilniji petak i južnije. Buru i maestral u petak će samo prolazno i kratkotrajno zamijeniti jugo i jugozapadnjak, prognozira Vakula.