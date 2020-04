NEMA VIŠE ŠIŠANJA KOD KUĆE, ALI NI U SALONIMA VIŠE NEĆE BITI ISTO; Frizerke apeliraju: ‘Inspektori, donesite savjet, ne kazne’

Odlazak u frizerski salon kao ni friziranje više neće biti isto te će vrijediti neka nova pravila

Nakon što su neki samostalno odrezali šiške, farbali se i fenirali se, od 4. svibnja muke s “kućnim frizerajem” završavaju jer svoja vrata otvaraju frizerski saloni. No, odlazak u frizerski kao ni friziranje više neće biti isto te će vrijediti neka nova pravila.

Frizerka Ivana Zoretić iz frizerskog salona “Čeznja” svojim mušterijama već objašnjava kada će i kako moći doći na frizuru. Nastupit će poseban režim pa će klijenti na ulazu morati obrisati potplate obuće dezinfekcijskim sredstvom te dezinficirati ruke. Svaka mušterija imat će svoj jednokratni ručnik i mantil, međutim još je tu puno nepoznanica jer će frizeri konkretne upute dobiti do kraja dana.

“Ne vidim ništa sporno u tome da nastavimo koristiti obične mantile i naše ručnike, koje bi nakon svakog klijenta naravno iskuhavali prali, kao i do sad. Ono što vidim da se može promijeniti, jedino je to da je u prostoru puno manje klijenata, što će se kod mene dogoditi zbog toga što ja imam maleni prostor. Nešto što sam načula je da mi kao radnici moramo svaki dan mjeriti temperaturu i o tome voditi evidenciju, a što se tiče klijenata to nisam čula još. U ovom salonu oduvijek sve dezinficiramo nakon svake muškerice pa neće biti problema”, rekla je vlasnica salona Ivana Zoretić za RTL.

‘Dok se ne uhodamo inspektori u salone neka donose savjet, a ne kaznu’

Premda Ivana još ne zna hoće li joj viziri biti potrebni, ona ih je ipak naručila. Upravo su viziri ono na što će se trebati naviknuti.

“Obično mi nosimo i maskice i rukavice i steriliziramo i dezinficiramo sve, tako da što se tiče toga nije problem, a sad, viziri, mantili, baš da ih mi nosimo, možda će nam biti malo čudno, ali prilagodit ćemo se”, izjavila je frizerka Helena Gajec za RTL.

Ove frizerke učinile su i više od onoga što je propisano i zato je njihova molba za inspektore sljedeća: “Dok se svi skupa ne uhodamo, u salone donosite savjete, a ne kazne.”

