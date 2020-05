NEMA VIŠE ŠEĆERA IZ VIROVITICE: Ugasili proizvodnju u najsuvremenijoj domaćoj sladorani i otpustili 120 radnika…

Racionalizacijom poslovanja unutar Hrvatske industrije šećera d.d. ukinuta je ovogodišnja kampanja prerade šećerne repe u Virovitici, a uz male mogućnosti za preradu šećerne trske, ostalo je svega 60 zaposlenih, koji će vjerojatno biti premješteni u Županju ili Osijek

Nakon što je započeta racionalizacija poslovanja unutar grupacije Hrvatska industrija šećera d.d., najsuvremenija domaća sladorana, ona u Virovitici, prestaje s proizvodnjom šećera iz šećerne repe. Broj zaposlenih u Viru je još prošlog tjedna sa 180 reduciran na 60, a nije pomoglo niti što Viro, zajedno sa Sladoranom Županja d.o.o. ima 60 posto udjela u grupaciji, javlja Lider.

Kraj nakon 40 godina

Po prvi puta nakon 40 godina, u Virovitici neće biti jesenske kampanje prerade šećerne repe. Vrlo je upitna i “žuta kampanja”, odnosno prerada šećerne trske. Tako su radnici osuđeni na pronalazak novog posla, što je u novoj krizi upitno ili na odlazak u mirovinu. Preostali će zaposlenici najvjerojatnije biti raspoređeni po tvornicama u Županji i Osijeku.

Maćehinska poljoprivredna politika

Brojni su razlozi ovakvog scenarija. Najviše se govori o premaloj proizvodnji šećerne repe u Podravini, no i država je svojom poljoprivrednom politikom zanemarila poticanje i jačanje proizvodnje ove poljoprivredne kulture i to uglavnom pod pritiskom lobija iz “starih” članica EU. No, ništa od toga nije potvrđeno, pa čak niti sama racionalizacija poslovanja, no o svemu govori činjenica da lokalni i državni političari, pa čak i sindikati o svemu – šute.

Iako je država, kako bi poboljšala zdravlje nacije, odlučila dodatno oporezivati slatka pića i namirnice po udjelu šećera, čini se kako će to ubuduće biti samo proizvodi iz inozemstva.