Od težih oblika zaraze koronavirusom obolijeva sve više trudnica. Nakon smrti jedne trudnice, drugu su iz Klinike za ženske bolesti i porode prebacili u kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", gdje je spojena na umjetna pluća.

"Doveli su nam trudnicu, 24 godine, nije cijepljena. Pozitivna je na covid i kod nas je napravljen hitan carski rez. Ona je radi lošeg stanja prebačena na Infektivnu, gdje je spojena na ECMO. Beba je ostala kod nas i dobro je", rekao je za Index pročelnik Zavoda za perinatalnu medicinu, Gordan Zlopaša.

Nedavno su, otkrio je, imali i prvi slučaj izravnog prijenosa virusa na dijete, što znači da je beba odmah nakon poroda bila pozitivna na koronavirus. "Srećom su dobro i majka koja je covid-pozitivna i njena beba koja je također pozitivna. Inače u Hrvatskoj je dosad umrla jedna trudnica od covida, dok je jedna bila blizu, ona je mjesecima ležala na Rebru, jedva se izvukla", otkrio je Zlopaša.

Nije bilo jasnog stava

Dosad su u Petrovoj bolnici imali 73 covid-pozitivne trudnice, koje su potom i rodile. Do težeg obolijevanja trudnica došlo je i zbog neusuglašenog stava trebaju li se ili ne trebaju trudnice cijepiti.

"Njih šest ili sedam su imale vrlo težak oblik covida, dakle njih 10 posto. Odnosno, svaka deseta rodilja iz Petrove je imala teški oblik covid-infekcije i nijedna nije bila cijepljena. Ima ih u Hrvatskoj i više, no to su te koje smo porađali kod nas, a da su covid-pozitivne. Prije se trudnice nisu cijepile jer nije bilo jasnog stava. Čekali smo preporuku kolega iz drugih zemalja i sad se stvorio ogroman bazen procijepljenih trudnica, najviše u Americi gdje sad imate 170.000 cijepljenih trudnica, u Velikoj Britaniji oko 100.000", rekao je liječnik.

Smjernice su izdane

Među 73 covid-pozitivne trudnice, u Petrovoj je bilo i 15 trudnica koje su morali prijevremeno poroditi. "Moralo se ići u prijevremeni porod jer žene više nisu mogle izdržati, urušavala im se plućna funkcija. To su žene koje su stavljene na visok protok kisika. Za slučaj da se nije išlo u prijevremeni porod, plućna funkcija bi im se dodatno urušila. Nadam se da će biti više trudnica koje će se sad cijepiti. Zato smo kao struka izdali preporuke, u kojima se daju prave informacije trudnicama i dojiljama.

Činjenica je da su sva razvijena društva izdala smjernice, nema više dileme, potrebno je cijepiti trudnice. Moguće je da je delta plus soj agresivniji pa sad imamo više težih kliničkih oblika kod trudnica nego u prvom naletu covida. Tada su dolazile informacije da je isti rizik za njih kao i za ostale, no sad vidimo da su trudnice pod povećanim rizikom. Dolazi do veće mogućnosti prijevremenih poroda, do mogućnosti smrti bebe, kao i trudnice", zaključio je doktor Zlopaša.