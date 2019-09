‘NEMA RAZLOGA DA NAM SLOVENIJA RADI PROBLEME OKO SCHENGENA’: Ministar objasnio kako hrvatska policija omogućava Slovencima miran život

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak je ocijenio kako nema razloga da Slovenija Hrvatskoj radi probleme oko ulaska u Schengen.

”Hrvatska policija radi na sprečavanju ilegalnih migracija i pritom omogućava Hrvatskoj stabilan i miran život, a isto to pritom čini i Sloveniji. Kada odbacite reducirane poglede na određena pitanja, svima je jasno da hrvatska policija kvalitetno radi svoj posao i pritom nikako ne bi trebalo miješati politiku i ogroman i stručan posao u koji je uložen veliki trud i novac ministarstva unutarnjih poslova i naših europskih partnera”, kazao je Božinović u petak nakon središnje svečanosti obilježavanja Dana policije u Koncertnoj dvorani ‘Vatroslav Lisinski’.

Ministar unutarnjih poslova napomenuo je da policija ”s elanom i stručnošću” pristupa ispunjavanju 270 preporuka za zadovoljavanje tehničkih kriterija za ulazak u schengenski prostor. ”To su prepoznali i dužnosnici Europske komisije koji su zaključili da je Hrvatska ispunila sve tehničke kriterije za ulazak u Schengen”, dodao je.

PLENKOVIĆ OŠTRO ODGOVORIO SUSJEDIMA: ‘Slovenija ne može unedogled blokirati Hrvatsku’

‘Libanonska policija je potvrdila da djevojčica nikada nije napustila zemlju’

Komentirajući optužbe o nasilju policije prema migrantima i slučaj navodnog policijskog razdvajanja sirijskog državljanina od njegove maloljetne kćeri u rujnu 2018. godine, Božinović je ukazao na nove informacije koje je dobio od libanonske policije.

”U četvrtak sam dobio informaciju od glavnog ravnatelja policije da je ravnatelj libanonske policije potvrdio da djevojčica nikada nije napustila zemlju, što ukazuje da je bila riječ o laži i bezočnoj manipulaciji. Ne znam je li oca djevojčice netko poticao, ali da se sutra ponovi slična situacija policija bi se ponovno angažirala jer ne bi sebi mogli oprostiti da se nešto dovodi malom djetetu”, ocijenio je ministar.

Upitan očekuje li na hrvatskim granicama dodatne probleme s priljevom migranata, Božinović je rekao kako policija ne ovisi o dnevnim izjavima i izvješćima. ”Situaciju pratimo analitički i svojim kapacitetima smo spremni dočekati puno veći migrantski pritisak”, rekao je.

Slučaj Turudić: Najbitnije da policija radi u skladu sa zakonom

Optužbe predsjednika zagrebačkog Županijskog suda Ivana Turudića da policija ne radi svoj posao, nakon što je kažnjen zbog prebrze vožnje, Božinović je prokomentirao riječima kako je ”najbitnije da policija radi u skladu sa zakonom”.

”Nije prvi put da netko tko se nađe u situaciji u kojoj je involvirana policija optužuje policiju. Bitno je da policija radi u skladu sa zakonom. Ne gledam snimke niti je to moj posao. Za mene je jedino bitno da policajci rade u skaldu sa zakonom, a u ovom konkretnom slučaju sud je donio pravomoćnu presudu kojom je potvrdio navode i ono što je policija podnijela kao prekršajni nalog sudu u Bjelovaru”, kazao je ministar, dodajući da je njegova uloga osigurati sve pravne, financijske i druge uvjete te brinuti o kvaliteti rada policajaca.

Upitan očekuje li nezadovljstvo iz Srbije zbog odluke suda o odbijanju zahtejva za uvjetno puštanje Dragana Vasiljkovića osuđenog za ratne zločine iz zatvora u lepoglavi, Božinović je kazao da je sudstvo u Hrvatskoj neovisno i nije na nama iz izvršne vlasti da komentiramo sudske odluke. ”O mogućem nezadovoljstvu iz Srbije ne razmišljam”, poručio je Božinović.

‘Ovi ljudi koji rade od 0 do 24 sata’

Na upit kako ocjenjuje ukupno stanje u policiji, Božinović je istaknuo da je zadovoljan te da ga najviše impresioniraju djelatnici policije.

”Riječ je o ljudima koji rade od 0 do 24 sata i pritom se izlažu rizicima i koji su doista predani svojoj misiji – zaštiti života i imovine naših ljudi i naših gostiju. Kada pogledamo brojke možemo reći kako su one impozantne. Prilikom zatvaranja turističke sezone u Zadru rekao sam da Francuska kao najveća turistička zemlja na svijetu godišnje ima na jednog Francuza 1,5 gostiju, dok Hrvatska na jednog Hrvata ima 4,5 gostiju. Te brojke ukazuju kako su naše policajke i policajci višestruko opterećeniji od svojih kolega u svijetu, a to možete raditi jedino ako se stvarno odabrali policiju kao svoj poziv i ukoliko ste domoljub”, zaključio je Božinović.