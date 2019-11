‘NEMA PREGOVORA’: Žestoka reakcija sindikata oko navodne ponude i sastanka; ‘To su spinovi Vlade kako ljudi ne bi došli na prosvjed’

Sindikati najavljuju kako će se na prosvjedu u ponedjeljak u 12 sati na Trgu bana Jelačića okupiti više desetaka tisuća ljudi

Sutra će se na Trgu bana Jelačića u Zagrebu održati veliki prosvjed sindikata prosvjetara koji su trenutno u štrajku. Organizatori očekuju više desetaka tisuća ljudi, a podršku su im već dali i drugi sindikati. U nedjelju je Jutarnji list objavio kako će se danas susresti predstavnici sindikata i Vlade te detaljni navodno ponude Vlade, no sindikalisti to demantiraju i tvrde kako su to pokušaju da se ljude odvrati od prosvjeda.

Do prosvjeda će tako doći kao što je i najavljeno u ponedjeljak u 12.05 sati na Trgu. Iz cijele zemlje trebalo bi stići 180 autobusa. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec kratko je za Dnevnik.hr SMS-om odgovorio na upit o sastaku u Vladi: “Nema pregovora”.

Sindikati: Nema prekida štrajka

Dnevnik piše i kako sindikati informacije o navodnoj ponudi i sastanku smatraju spinovima koji bi trebao razjediniti sindikate i ljude odvratiti od dolaska prosvjed. U međuvremenu, društvenim mrežama kruži pismo koje je Mihalinec uputuo sindikalnim podružnicama u subotu a na kojem upozorava da će na naslovnici Jutarnjeg “biti objavljena laž o tome kako će sutra biti pregovori te da ćemo prekinuti štrajk nakon prosvjeda”.

Mihalinec nije sretan ni zbog izjava premijera Plenkovića koji je u subotu govorio kako je potrebno trenutno prekinut štrajk.

“Možda više ne treba ići na konzultativne sastanke, jer nakon toga oni šire dezinformacije. No, tada im dajemo priliku da nas optužuju da odbijemo dijalog koji oni nude. Ne vjerujte ničemu što ne dolazi od nas. Sve drugo su spinovi Vlade RH kako bi ljude odvratili od dolaska na prosvjed i poljuljali povjerenje u vodstvo sindikata. Štrajk ide dalje sve do ispunjenja zahtjeva. Može ga zaustaviti samo sklopljen sporazum, koji će prethodno biti potvrđen u izjašnjavanju”, stoji, uz ostalo ostalog, u pismu Mihalinca objavljenog na društvenim mrežama.

Velik odaziv na prosvjed

Voditeljica splitskog ureda Sindikata hrvatskih učitelja Ana Hinić kazala je za Dnevnik.hr kako na prosvjed idu autobusima, kombijima, osobnim automobilima. “Ono što je neobično što nam se pridružuju ljudi s otoka kojima je inače jako teško doći do Zagreba. Javljaju nam se s Brača, Paga, Hvara. Nemam riječi na sve ovo što se događa. Roditelji žele ići s nama. Ovo što se sad događa, nikad se nije dogodilo”, kazala je Hinić

“Nas se uvijek doživljavalo kao neradnike koji imaju 3 mjeseca godišnjeg odmora. Sad se isto pokušavala namentuti takva slika, govorilo se o nekim iznosima plaća koje nisu naše. Ali percepcija se promijenila. Toliko nas se ponižavalo zadnjih 30 godina. Čašu nam je prelilo pto smo prvo od Vlade tražili povećanje koeficijeneta, a oni su rerkli da novaca nema. Potom su svima u javnim službama povećali plaće. To je značilo da novaca ima, ali za nas”, kaže Hinić

Prema informacijama koje je objavio Jutarnji, Vlada je navodno skrojila ponudu kojom bi već od 1. siječnja plaće učiteljima i nastavnicima mogle narasti za 2,5 posto uz već utvrđen model rasta osnovice od 2+2+2. To bi značilo dodatnih 170 milijuna kuna u proračunu i prosječno oko 170 kuna više plaće.