‘NEMA NIKAKVE ŠANSE DA TO DOBIJEMO’; Kaić o procijepljivanju, nabavci cjepiva izvan EU, te kakvo je rusko i kinesko cjepivo: ‘Tko ima, taj se i cijepi’

Najveći webinar za zdravstvene djelatnike te cijepljenju protiv bolesti Covid-19 organiziralo je devet komora. Na njega je prijavljeno preko 10.000 sudionika, a tijekom webinara će stručnjaci odgovarati na brojna pitanja. Jedan od njih je i epidemiolog Bernard Kaić koji je na tu temu govorio za RTL Danas. Sudionici ovog webinara puni su pitanja u vezi cijepljenja protiv korone.

“Ima preko 100 pitanja koja su sažetak svih pristiglih, od toga tko se smije cijepiti, kakve su nuspojave i kontraindikacije, kako je cjepivo napravljeno, hoće li ga biti dovoljno, kad će doći na red za cijepljenje”, rekao je Kaić za RTL Danas te dodao da će sve osobe koje su primile prvu dozu cjepiva primiti i drugu.

“Naravno, samo neće možda odmah svi dobiti nakon tri tjedna zato što je došlo manje nego što je trebalo doći tako da će nekima možda biti odgođena druga doza tjedan ili dva”, veli epidemolog.

Plan procjepljivanja 70 posto stanovništva

Kaić se osvrnuo i na plan procijepljivanja 70 posto stanovništva pa je poručio da smo jako daleko od toga.

“Ne može nikako biti milijun do kraja ožujka s obzirom da su nam jako smanjili količine Pfizerovog cjepiva koje smo trebali dobiti. Smanjili su naravno u odnosu na one količine iz pregovora u jesen i Modernino cjepivo, za ovo AstraZenecino ne znamo niti kad će još točno, a kamoli količine, tako da nema nikakve šanse da do kraja ožujka da dobijemo milijun doza, a kamoli da se milijun ljudi procijepi. A za procijepiti nekih 70 posto stanovništva, mislim da za to prije jeseni, zime nema realne šanse”, izjavio je epidemiolog.

Možemo li nabaviti cjepivo izvan EU?

Velika Britanija došla je do opcije da će s više ljudi cijepiti jednom dozom dok će manje biti onih s dvije. Kaić komentira da su oni očito odlučili da im je to dovoljno.

“Neke zemlje također o tome razmišljaju, mada niti Europska agencija za lijekove niti proizvođač ne preporučuju da se toliko puno odgađa druga doza da bi se što prije procijepilo prvom dozom. To bi imalo smisla kad bi znali da je zaštita nakon prve doze barem nekakvih 50-60 posto. Više bi se isplatilo cijepiti prvom dozom pa postići zaštitu 50-60 posto kod duplo više ljudi nego 90-postotnu zaštitu kod upola manje ljudi, samo ne zna se točno kolika je zapravo zaštita nakon samo jedne doze i ne zna se koliko traje tako da je to poprilično rizičan pristup”, komentirao je Kaić.

Kada je posrijedi nabavka cjepiva za Hrvatsku izvan EU, Kaić navodi da je to moguće. “Kada bi sad pokretali postupke za nabavku nekog cjepiva, pitanje je kad bi nam došlo, ovo se počelo pokretati još na ljeto pa ovako slabo dolazi. Ne znam bi li se moglo dobiti dovoljno rano da nadoknadi ovo što smo došli sada u manjak”, veli on.

O ruskom i kineskom cjepivu: ‘Dobra su’

Epidemiolog Kaić se osvrnuo i na rusko i kinesko cjepivo pa je rekao da su to “dobra cjepiva” i da “tko ima taj se i cijepi”.

“Mi bi to teoretski mogli registrirati vjerojatno i zajedničkim priznavanjem s nekom drugom zemljom koja ih već ima registrirane, ali opet je pitanje kada bi moglo doći uopće. A s druge strane, ako dođu i sva ona druga cjepiva koja smo već naručili plus ova koja bi naručili zato jer ova nisu došla, to bi bilo puno previše cjepiva”, rekao je.

U vezi popuštanja mjera, epidemiolog navodi da treba biti jako oprezan. “Može se malo popustiti jer ipak 12 posto pozitivnih je sigurno bolje nego 30-40 kako smo znali imati, ali to je jako daleko od dobre epidemiološke situacije”, zaključio je Bernard Kaić iza RTL Danas.

