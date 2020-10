NEMA MIRA ZA UMIROVLJENIKE U HRVATSKOJ: Tijekom moratorija na mirovine je provedeno skoro 15.000 ovrha…

Radi se o ovrhama po osnovu uzdržavanja na koje nisu primijenjene mjere moratorija

Nakon šest mjeseci predaha, ovršeni umirovljenici će od studenoga iznova dobivati umanjene mirovine. Kako piše portal Mirovina.hr, “penzići” su se najčešće našli pod ovrhama jer nisu mogli platiti režije, ali i zbog kreditnih zaduženja. Premda se većini umirovljenika ovršuje jedna četvrtina primanja, s obzirom na to da su mirovine jako male, to je i previše. Dakle, umirovljenik s 2.000 kuna mirovine mjesec će morati preživjeti s tek 1.500 kuna jer mu toliki iznos ostane nakon što sjedne naplata duga.

Posljednjih 10-ak godina broj ovršenih umirovljenika sve je manji. Do danas od 2011. ima oko 18.000 mjesečnih ovrha manje na mirovinama. Prema pisanju Mirovina.hr, prije devet godina u prosjeku se provodila 41.000 ovrha na mirovinama mjesečno, dok ih je 2012. bilo već oko 38.000. Godinu poslije toga, 2013. bilo je 32.000 ovrha, da bi 2017. došlo na oko 27.000 ovrha. Podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kaže da je prosječni broj mjesečnih ovrha u 2018. iznosio je 25.536 dok je 2019. iznos bio 24.339.

Broj umirovljenih ovršenika manji nego broj ovrha

Prije Vladine mjere obustave ovrha na plaćama i mirovinama, od siječnja do ožujka 2020., ukupno je bilo 70.992 anuiteta, što znači da su se ovrhe u prosjeku mjesečno provodile 23.664 ovrhe. Unatoč moratoriju ovrha je bilo, čak njih 14.778 od travnja do rujna. To pak mjesečno znači 2.463 ovrhe, a radi se o ovrhama po osnovu uzdržavanja na koje nisu primijenjene mjere moratorija.

Za Mirovina.hr iz HZMO-a kažu da će u studenom biti poznato koliko će ukupno ovrha biti kada one opet krenu na naplatu. Za to tek treba napraviti redovnu obradu mirovina krajem listopada kada se aktiviraju ovrhe koje su bile u zastoju.

“Napominjemo kako broj ovrha i broj ovršenika nije istovjetan. Naime, jedan ovršenik može imati više ovrha koje se prema nalozima iz rješenja o ovrsi ili prednosnom redu naplate mogu provesti na mjesečnoj mirovini do propisanih ograničenja. Stoga je broj ovršenika manji u odnosu na broj ovrha”, poručili su iz HZMO-a.

