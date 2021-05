Šefu SDP-a Peđi Grbinu neslužbenim kanalima se navodno poručuje da će njegovi oponenti krenuti u akciju nakon lokalnih izbora, pogotovo ako stranka na njima loše prođe te da mnogi nagovaraju Davora Bernardića da se ponovno kandidira za predsjednika stranke

Trzavice u SDP-u ne prestaju. Nakon što je Peđa Grbin na unutarstranačkim izborima u listopadu izabran za novog šefa stranke, njegovi su mu oponenti najavljivali da će mu bivši predsjednik Davor Bernardić “raditi o glavi” kao što je on njemu radio. Jutarnji list piše kako se Grbinu neslužbenim kanalima poručuje da će njegovi oponenti krenuti u akciju nakon lokalnih izbora, pogotovo ako stranka na njima loše prođe.

U predizbornoj kampanji SDP stoji loše i grčevito nastoji sačuvati Rijeku kao svoju jedinu veliku utvrdu. Istodobno, apetiti Grbinovih oponenata rastu pa u tom smislu, piše Jutarnji list, nije nevažno što je Grbinov protivnik Rajko Ostojić ovih dana dostavio zahtjev za aktiviranje svog (zamrznutog) mandata u Saboru. Njegovim povratkom u saborskom Klubu SDP-a ojačao bi klub “antigrbinovaca” u kojemu su Bernardić, Zvane Brumnić, Nikša Vukas…

Debakl u Osječko-baranjskoj županiji

Na sve to, stranku je potresla vijest iz Osijeka gdje je utvrđeno da njihov kandidat za osječko-baranjskog župana Denis Ambruš nije dostavio dovoljno važećih potpisa. Od 3847 dostavljenih, utvrđeno je da valjanih potpisa ima samo 3019, dok je za kandidaturu potrebno 3200. Tamošnji županijski povjerenik SDP-a Damir Tomić za taj debakl je optužio Bernardića, kazavši kao je to posljedica njegovog lošeg vođenja stranke. Grbinovi (i Tomićevi) unutarstranački oponenti to su prokomentirali s podsmijehom.

“To što se dogodilo sa skupljanjem potpisa za SDP-ova kandidata za župana posljedica je nerada i nesuradnje unutar tamošnje organizacije. Dugo su Boris Piližota (zamjenik gradonačelnika Osijeka), Biljana Borzan i sam Peđa Grbin opstruirali Domagoja Hajdukovića, a sada im se to obilo o glavu. Zato što je Hajduković dao ostavku u trenutku kada je proces prikupljanja potpisa već započeo, procesa koji su spomenuti sabotirali, jer su željeli napakostiti Hajdukoviću. A onda im se to sve obilo o glavu jer više nisu imali dovoljno vremena da prikupe potpise”, kazao je Jutarnjem listu neimenovani izvor iz SDP-a.

Bernardića nagovaraju da se ponovno kandidira

Jedan, pak, SDP-ov izvor iz Slavonije kaže kako zasad ne sumnja u namjerno opstruiranje.

“U pravilu se do deset posto prikupljenih potpisa, iz raznih razloga i nenamjernih grešaka, provjerom pokaže nevaljanima, a sada je bilo više od 20 posto takvih. Ne vjerujem u sabotažu, mislim da se radi o greškama učinjenim zbog jako malo vremena kojeg smo imali za skupljanje potpisa”, kazao je.

No, Tomić je Jutarnjem listu potvrdio da će u ponedjeljak od izbornog povjerenstva Osječko-baranjske županije zatražiti uvid u potpisne liste kako bi se utvrdilo je li bila riječ o sabotaži ili nemaru, te koje su općinske i gradske organizacije krive za to. Grbin se zbog tog fijaska ispričao članovima, biračima i simpatizerima SDP-a, a istodobno iz Bernardićevog tabora šefu stranke poručuju da u slučaju neuspjeha na lokalnim izborima podnese ostavku.

“Stojimo loše, pogotovo tamo gdje se Grbin sam umiješao. U Zagrebu, Vukovaru, Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj županiji – svugdje gdje je raspustio vodstva organizacija. Ako SDP u tim sredinama osvoji manje nego na prošlim lokalnim izborima, Grbin treba dati ostavku”, kazao je za Jutarnji list jedan od Grbinovih neistomišljenika dodavši kako mnogi nagovaraju Bernardića da se ponovno kandidira za šefa SDP-a.

