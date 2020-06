NEMA MIRA – NOVI POTRES UZDRMAO ZAGREB; U 4.15 sati metropola se opet zatresla i probudila građane: ‘Bilo je kao eksplozija!’

Seizmografi Seizmološke službe zabilježili su u srijedu ujutro u 4 sata i 15 minuta slab potres magnitude 2,4 po Richteru s epicentrom u Zagrebu nedaleko od Markuševca, izvijestila je Seizmološka služba. Intenzitet potresa u epicentru bio je III stupnja EMSC ljestvice.

Nakon dva snažna potresa jačine 5,5 i 4,8 po Richteru, koji su u ranim jutarnjim satima 22. ožujka pogodili Zagreb, grad se naknadno tresao još oko 1000 puta, što je i očekivano. Umjeren potres magnitude 3,2 po Richteru koji je pogodio Zagreb 23. travnja, bio je četvrti po jačini od naknadnih potresa koji su pogodili grad i okolicu.

EMSC, pak, javlja o potresu od 2,2 po Richteru koji je zabilježen šest kilometara sjeverno od Zagreba. Iako je većina stanovnika metropole spavala, neke je potres prilično uzdrmao i probudio. “Kao eksplozija”, “Vrlo glasno, probudio me”, neki su od komentara.

Very loud, woke me up

— Erna (@Erna94984330) June 10, 2020