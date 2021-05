‘NEMA LOGIKE’: Ugostitelji imaju velik i ozbiljan problem, a i zbunjeni su odlukama epidemiologa: ‘Teško se nalazi razumijevanje za to!’

Lisak kaže da bi smanjenje PDV-a omogućilo ugostiteljima da prežive, ali da ove godine ništa od toga neće biti

Ana Lisak iz Nezavisne udruge ugostitelja rekla je danas u emisiji “Studio 4” HRT-a da su caffe barovi višekratno oštećeni nakon što je jučer objavljeno da ugostiteljski objekti koji poslužuju samo piće i dalje ne smiju raditi u zatvornim dijelovima.

“U Caffe barove koji poslužuju i hranu, gosti mogu ući. To je ono za što smo se izborili, ali to nije dovoljno”, rekla je. Upitana kakva je razlika da li u ugostiteljskom objektu jedete ili samo pijete pa tako on može raditi ili ne, Lisak je odgovorila da je to teško objasniti te kako nema logike. “Teško se nalazi razumijevanje za ovakvu odluku epidemiologa”, rekla je.

Jedan od zahtjeva ugostitelja je smanjenje PDV-a na kavu, tople napitke, vino i pivo. Lisak kaže da bi to omogućilo ugostiteljima da prežive, ali „ove godine ništa od toga”.

OVE MJERE STUPAJU U PETAK NA SNAGU: Ukidaju se brojne zabrane i ograničenja, ali maske su i dalje obvezne, a kafići – na čekanju

UGOSTITELJI SU RAZOČARANI: ‘Kod kafića očekujem veliki problem. Ovo je baš diskriminatorna odluka koju ne možemo shvatiti!’

Problem radne snage

Istaknula je da je za vlasnike restorana i kafića veliki i ozbiljan problem radna snaga. “20 tisuća zaposlenika samo iz caffe barova nedostaje, a gdje su još kuhari i ostalo osoblje. To je ozbiljan problem s kojim ćemo se morati suočiti”, tvrdi Lisak.

Smatra da će najvjerojatnije organizatori vjenčanja morati provjeravati na svadbama dokumente o cijepljenju ili preboljenju Covida-19. “Mi ćemo biti dužni liste koje će ljudi ispunjavati na svadbama vratiti naručiteljima”, rekla je i dodala kako su ugostitelji tražili da osobe koje donose potvrde o svom zdravstvenom stanju budu odgovorne za to da li su potvrde ispravne.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.