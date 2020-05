NEMA KRIZE ZA BRAĆU KOJA UZGAJAJU ČAK 30-AK PROIZVODA OD KONOPLJE: ‘Stigmatizirana je do te mjere da se smatra opasnom drogom’

Falamići trenutno zapošljavaju 25 ljudi, a pobrinuli su se i da zaštite radnike od koornavirusa i to na kreativan način

Braća iz Rakitovice u Slavoniji kreativnim idejama uspjeli su ublažiti poslovne gubitke koje je sa sobom donijel korona kriza. Oni uzgajaju konoplju, kod nas još uvijek ‘promatranu ispod oka’, iako se ne radi o drogi jer konoplja u sebi nema aktivne tvari THC-a. Proizvode se proteini, ulja, čajevi, ali i kozmetika.

Braća Mladen i Mario Falamić imaju tridesetak proizvoda od konolje. Sami je prerađuju, a svoju robu izvoze i u zapadne zemlje, ispričali su za RTL.

Stigmatizirana biljka

Uzgojem konoplje bave se već šest godina. “Konoplja je stigmatizirana do te mjere da se smatra opasnom drogom”, izjavio je Mladen.

“Belgija, Luksemburg, to su trenutno zemlje gdje najviše izvozimo. Austrija, Slovenija, Njemačka. To su proteini, ulja, čajevi, a ono što je specifično, to su kozmetički proizvodi”, poručio je Falamić.

Braća kažu kako sastojci iz konoplje iz njihovih proizvoda mogu itekako pozitivno utjecati na ljudsko tijelo. “Pseća hrana sa konopljom. To je naš novi proizvod koji smo proizveli prošle godine. To se poslije vidi na njegovom tijelu na mišićnoj masi, na dlaci, na ponašanju”, rekao je Mario.

Od sjemena se može svašta dobiti

Ideja svakako ne fali jer se konoplja koristi u tekstilnoj, prehrambenoj, kemijskoj, farmaceutskoj, pa čak i građevinskoj industriji.

“Od sjemena možemo dobiti ulje, brašno, protein. Onda imamo stabljiku koja je oklopljena vlaknima koja se može koristiti kao građevinski materijal”, izjavio je Falamić.

Falamići trenutno zapošljavaju 25 ljudi, a pobrinuli su se i da zaštite radnike od korornavirusa i to na kreativan način. Naime, napravili su dezinficijens s dodatkom konoplje. Osim što dezinficira ruke, fino i miriše.